Szokujące wyznanie rosyjskiego generała. "To zrobiłem ja"

W skrócie Andriej Gurulew, rosyjski generał i deputowany, przyznał, że w 2014 roku wydał rozkaz strzelania do ukraińskiej ludności cywilnej podczas walk w Donbasie.

Gurulew opowiedział o ostrzelaniu kościoła, w którym przebywali cywile, co doprowadziło do śmierci kobiety, uzasadniając to koniecznością ratowania własnych żołnierzy.

Po wydarzeniu Gurulew wyznał księdzu, że odpowiada za śmierć cywilów i stwierdził, że nie mógł zrobić tego inaczej.

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Słowa Andrieja Gurulewa padły podczas prowadzonego przez niego w mediach społecznościowych programów. W jednym z nich generał - obecnie zajmujący się działalnością polityczną - wrócił pamięcią do początków wojny w Ukrainie w 2014 r.

Wojskowy uczestniczył w walkach w Donbasie, gdzie dowodził żołnierzami wspierającymi ukraińskich separatystów.

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Na nagraniu Gurulew odnosi się do działań prowadzonych w jednej z miejscowości w Donbasie, podczas których celem były nie tylko ukraińskie obiekty wojskowe, ale również kościół, w którym schronili się cywile.

Rosjanie ostrzelali budowlę sakralną, doprowadzając do śmierci znajdującej się w środku kobiety. Wojskowy stwierdził, że "nie mógł zrobić tego inaczej".

- Musiałem ratować swoich ludzi. Próbowaliśmy wejść ze szpitala, z centrum regionalnego, ale to się nie udało. Próbowaliśmy wejść z północy, ale to też nie zadziałało. Musiałem walczyć w ten sposób i wykończyć wroga - przekonywał.

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Po ostrzelaniu świątyni Gurulew miał przeprowadzić rozmowę z pełniącym w niej posługę kapłanem. Przyznał się mu do tego, że odpowiada za śmierć zabitych cywili.

- I podszedłem do księdza. Powiedziałem: ojcze, jak tam? (…) Tu nas zbombardowali, tu zastrzelili, tam kobieta z dzieckiem (…) Mówię im: "Słuchajcie, to zrobiłem ja" (…) Mówię: "Nie miałem innego wyboru. Musiałem uratować swoich ludzi" - wspominał generał.

- Nie proszę cię o wybaczenie, chcę tylko, żebyś powiedział ludziom prawdę, jeśli będzie trzeba, Bóg mi wybaczy - miał powiedzieć do księdza.

Źródło: Censor.net





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