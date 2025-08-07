W skrócie Ursula von der Leyen i Wołodymyr Zełenski omówili wsparcie UE dla Ukrainy oraz dążenie do pokoju i odbudowy kraju.

Zełenski prowadził rozmowy z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, uzgadniając wspólne stanowiska w sprawach bezpieczeństwa Europy.

W czwartek poinformowano natomiast, że dojdzie do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ursula von der Leyen odbyła rozmowę telefoniczną z Wołodymyrem Zełenskim, o czym poinformowała sama szefowa Komisji Europejskiej. Jak zaznaczyła, tematem były "wydarzenia z ostatnich dni".

Wojna w Ukrainie. Szefowa KE rozmawiała z Zełenskim. "Stanowisko Europy jest jasne"

"Omówiliśmy kolejne kroki na drodze do wynegocjowania porozumienia pokojowego oraz przyszłego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, a także jej odbudowy" - przekazała von der Leyen, ujawniając szczegóły rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim.

Szefowa KE podkreśliła także w mediach społecznościowych, że stanowisko Europy w kwestii wojny w Ukrainy jest jasne. "W pełni popieramy Ukrainę. Będziemy nadal odgrywać aktywną rolę, aby zagwarantować sprawiedliwy i trwały pokój" - zapewniła Ursula von der Leyen.

Z kolei w środę odbyła się również rozmowa Wołodymyra Zełenskiego z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. "Ukraina i Niemcy podzielają pogląd, że wojna musi zostać zakończona jak najszybciej w sposób godny, a warunki jej zakończenia będą kształtować krajobraz bezpieczeństwa Europy przez kolejne dziesięciolecia" - podkreślił ukraiński przywódca we fragmencie wpisu.

Ponadto Zełenski rozmawiał także tego samego dnia z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. "Koordynujemy nasze stanowiska i podobnie postrzegamy potrzebę wspólnego europejskiego stanowiska w kluczowych kwestiach bezpieczeństwa dla Europy" - powiadomił.

Ukraina - Rosja. Będzie spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem

W ostatnich dniach prezydent Ukrainy rozmawiał również z Donaldem Trumpem. Jak przekazał, amerykański przywódca "jest w pełni poinformowany o rosyjskich atakach na Kijów oraz inne miasta i społeczności".

Sprawdź, jak przebiega wojna na Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Tymczasem w czwartek potwierdzono, że wkrótce dojdzie do osobistego spotkania Trumpa z Władimirem Putinem. O planowanym spotkaniu na najwyższym szczeblu poinformował doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow.

Miejsce spotkania Trumpa z Putinem nie zostało dotychczas ujawnione, jednak rosyjski przywódca ocenił, że "Zjednoczone Emiraty Arabskie to jedno z odpowiednich miejsc".

Pierwsze weto nowego prezydenta? Bogucki w "Graffiti": Nieudolne sidło Polsat News Polsat News