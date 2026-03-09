Przemówienie Ursuli von der Leyen wygłoszone zostało w trakcie konferencji ambasadorów Unii Europejskiej na świecie. Szefowa Komisji Europejskiej skupiła się m.in. na potrzebie budowy bardziej realistycznej polityki zagranicznej, co wywołane jest nowymi wyzwaniami w tym konfliktami zbrojnymi w różnych regionach świata.

Jak wyjaśniła, unijne instytucje obecnie nie nadążają za tempem zmian na świecie.

- Musimy pilnie zastanowić się, czy (...) system, który zbudowaliśmy, a którego fundamentem jest dążenie do kompromisu i konsensusu, stworzone w dobrej wierze, bardziej pomaga, czy przeszkadza naszej wiarygodności jako aktora geopolitycznego - przekonywała.

Von der Leyen o pomocy Ukrainie. Wskazuje na Węgry

W wystąpieniu nie zabrakło tematu toczącej się wojny w Ukrainie. Ursula von der Leyen podkreśliła, że Zachód nieprzerwanie będzie wspierał Kijów w walce z rosyjskimi wojskami, niezależnie od sytuacji międzynarodowej.

- Wszyscy chcemy, aby ten horror i rozlew krwi skończyły się. Nikt nie pragnie pokoju bardziej niż naród ukraiński, ale ta wojna musi się skończyć w sposób, który nie zasieje ziaren pod przyszły konflikt - zaznaczyła.

Szefowa Komisji Europejskiej przypomniała także obietnicę wobec Ukrainy, a konkretnie pożyczce w wysokości 90 miliardów euro. Zgodzili się na nią przywódcy wszystkich 27 państw członkowskich, jednak obecnie jest to blokowane przez Węgry.

Zdaniem polityk, w związku z tą sytuacją, należy poważnie zastanowić się, "czy unijny system nadal jest w stanie działać efektywnie".

- Zawsze będziemy bronić i podtrzymywać system oparty na zasadach, który pomogliśmy zbudować z naszymi sojusznikami, ale nie możemy już dłużej polegać na nim jako jedynym sposobie obrony naszych interesów. Nie możemy też zakładać, że jego zasady ochronią nas przed złożonymi zagrożeniami, z którymi się mierzymy - przekonywała.

- Aby dążyć do pokoju we współczesnym świecie, Europa musi być w stanie demonstrować siłę, odstraszać, przeciwdziałać i zwiększać swoje wpływy - dodała.

"Śniadanie Rymanowskiego": Czarnek o koalicji z Braunem. Mocna deklaracja Polsat News Polsat News