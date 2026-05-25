W skrócie Zauważono zmianę nastrojów w Rosji w związku z sytuacją na froncie w Ukrainie, gdzie Rosjanom nie układa się pomyślnie.

Szef estońskiego wywiadu ocenił, że Rosjanie mogą wkrótce przestać być w stanie negocjować z pozycji siły, m.in. przez większe straty żołnierzy niż możliwości ich rekrutacji.

Rosja musi mierzyć się z problemem niedoboru siły roboczej, a osoby wracające z wojska przyczyniają się do wzrostu przemocy i niestabilności społecznej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Zaobserwowaliśmy w Rosji delikatną zmianę nastrojów. Nie ma więcej mówienia o całkowitym zwycięstwie, ludzie sobie uświadamiają, że sytuacja na polu walki w Ukrainie nie układa się zbyt dobrze dla Rosjan - zauważył szef estońskiego wywiadu Kaupo Rosin w wywiadzie dla stacji CNN.

Wojna w Ukrainie. "Rosja nie będzie w stanie negocjować z pozycji siły"

Rosin zauważył, że "w ciągu najbliższych czterech czy pięciu miesięcy Rosjanie mogą przestać być w stanie negocjować z pozycji siły". - Tracą aktualnie więcej żołnierzy na polu niż są w stanie w obecnej sytuacji rekrutować - podkreślił.

- Zatem, jeżeli będą chcieli eskalować konflikt, chociażby w Ukrainie, będą musieli pozyskać zdecydowanie więcej ludzi do wojska. Jedyny sposób aby to osiągnąć, jaki widzę, to przeprowadzenie częściowej, wymuszonej mobilizacji - powiedział.

Ta może jednak okazać się niewykonalna w obecnych realiach politycznych. - Technicznie, mogliby to zrobić, ale doprowadziłoby to do pojawienia się nowych wewnętrznych zagrożeń dla Kremla - wskazał.

Szef estońskiego wywiadu wskazuje problemy Putina. "Wyraźny niedobór"

Szef estońskiego wywiadu stwierdził także, że już w tym momencie Moskwa musi mierzyć się z pewnymi wyzwaniami na własnym podwórku. Jak zauważył, Rosja zmaga się z wyraźnym niedoborem siły roboczej. - To poważny problem - dodał.

- Inna kwestia, powiązana z zasobami ludzkimi, to sytuacja osób, które wracają z wojska. Ci ludzie przynoszą do swoich domów przemoc, niestabilność, problemy psychologiczne i zbrodnie - powiedział.

Rosin podkreślił, że ma to wyraźny wpływ na rosyjskie społeczeństwo. - Nie sądzę, aby na tym etapie mogło dojść do ulicznej rewolucji, ale często tego typu systemy są puste w środku. A wtedy, jeżeli coś ruszy, to wydarzenia mogą potoczyć się bardzo szybko. I to może zaskoczyć nas wszystkich - wskazał.

Źródło: CNN





Bosak w "Śniadaniu Rymanowskiego": Ktoś bawi się polskimi instytucjami Polsat News