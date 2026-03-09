W skrócie Andrij Sybiha spotkał się w Warszawie z Radosławem Sikorskim, rozmawiając o sytuacji na froncie i polityce Węgier wobec Ukrainy.

Poruszono tematy wsparcia Polski dla Ukrainy, współpracy w zakresie obronności, odbudowy oraz przyspieszenia ścieżki do członkostwa w UE.

Sybiha skrytykował działania Węgier, w tym blokadę 90 mld euro pomocy unijnej i zatrzymanie ukraińskiego konwoju bankowego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Szef ukraińskiej dyplomacji poinformował, że podczas rozmów z Radosławem Sikorskim poruszono kwestie obecnej sytuacji na froncie, stan rozmów pokojowych z Rosją i sytuacji na Bliskim Wschodzie.

"Podziękowałem Polsce za jej niezachwiane wsparcie polityczne, militarne i humanitarne. Debatowaliśmy nad rozszerzeniem współpracy w zakresie obronności, bezpieczeństwa, odbudowy i energii, jak również przyspieszeniem ścieżki Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej" - napisał w mediach społecznościowych.

"Nasze partnerstwo pozostaje silne i jesteśmy gotowi na jego dalsze wzmacnianie na rzecz stabilności regionalnej, bezpieczeństwa europejskiego i światowego pokoju" - dodał Sybiha.

Szef ukraińskiego MSZ uderza w Węgry. "Nieakceptowalne"

Sybiha skrytykował również ostatnie działania władz węgierskich, które zablokowały warte 90 mld euro unijne wsparcie dla Ukrainy, a niedawno zatrzymały również przejeżdżający przez kraj ukraiński konwój bankowy.

"Wymieniliśmy poglądy na temat alarmującego incydentu jakim było zatrzymanie przez Węgry ukraińskiego bankowego samochodu transportowego jadącego z Austrii i aresztowanie obywateli Ukrainy nim podróżujących. Takie działania są sprzeczne z Europejską Konwencją Praw Człowieka i prawem międzynarodowym" - stwierdził ukraiński minister.

"W tym kontekście, zauważyliśmy również, że to nieakceptowalne, by jedno państwo blokowało 90 mld euro pomocy dla Ukrainy, kierowane ambicją grania według rosyjskiej agendy" - dodał.

Swój wpis szef ukraińskiego MSZ zakończył zdaniem po polsku. "Dziękuję za Twoją serdeczną gościnność, drogi Radku!" - napisał zwracając się do Radosława Sikorskiego.

Węgry apelują do UE. Chcą zniesienia sankcji na Rosję

Wcześniej w poniedziałek rząd w Budapeszcie poinformował, że zwrócił się do Unii Europejskiej, by w związku z rosnącymi cenami ropy z powodu trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie UE zniosła sankcje nałożone na rosyjską ropę.

- Blokada dostaw ropy przez Ukrainę i wojna na Bliskim Wschodzie spowodowały gwałtowny wzrost cen ropy, również na Węgrzech. Europa musi zrewidować i znieść wszystkie sankcje nałożone na rosyjską energię - stwierdził węgierski premier Viktor Orban w nagraniu opublikowanym na Facebooku.

Orban powiedział również, że "blokada naftowa nałożona przez Zełenskiego jest obecnie najpoważniejszym zagrożeniem nie tylko dla Węgier i Słowacji, ale też dla całej UE".

Domański o Czarnku: Prawdziwa twarz PiS-u, czyli antyeuropejska Polsat News Polsat News