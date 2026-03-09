Szef ukraińskiego MSZ spotkał się z Sikorskim. "Podziękowałem Polsce"
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha spotkał się w poniedziałek w Warszawie z szefem polskiego MSZ Radosławem Sikorskim. Tematami rozmów były m.in. sytuacja na froncie oraz polityka Węgier względem Ukrainy. "To niedopuszczalne, by jeden kraj blokował 90 mld euro pomocy dla Ukrainy, kierowany ambicją grania według rosyjskiej agendy" - stwierdził Sybiha.
W skrócie
- Andrij Sybiha spotkał się w Warszawie z Radosławem Sikorskim, rozmawiając o sytuacji na froncie i polityce Węgier wobec Ukrainy.
- Poruszono tematy wsparcia Polski dla Ukrainy, współpracy w zakresie obronności, odbudowy oraz przyspieszenia ścieżki do członkostwa w UE.
- Sybiha skrytykował działania Węgier, w tym blokadę 90 mld euro pomocy unijnej i zatrzymanie ukraińskiego konwoju bankowego.
Szef ukraińskiej dyplomacji poinformował, że podczas rozmów z Radosławem Sikorskim poruszono kwestie obecnej sytuacji na froncie, stan rozmów pokojowych z Rosją i sytuacji na Bliskim Wschodzie.
"Podziękowałem Polsce za jej niezachwiane wsparcie polityczne, militarne i humanitarne. Debatowaliśmy nad rozszerzeniem współpracy w zakresie obronności, bezpieczeństwa, odbudowy i energii, jak również przyspieszeniem ścieżki Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej" - napisał w mediach społecznościowych.
"Nasze partnerstwo pozostaje silne i jesteśmy gotowi na jego dalsze wzmacnianie na rzecz stabilności regionalnej, bezpieczeństwa europejskiego i światowego pokoju" - dodał Sybiha.
Szef ukraińskiego MSZ uderza w Węgry. "Nieakceptowalne"
Sybiha skrytykował również ostatnie działania władz węgierskich, które zablokowały warte 90 mld euro unijne wsparcie dla Ukrainy, a niedawno zatrzymały również przejeżdżający przez kraj ukraiński konwój bankowy.
"Wymieniliśmy poglądy na temat alarmującego incydentu jakim było zatrzymanie przez Węgry ukraińskiego bankowego samochodu transportowego jadącego z Austrii i aresztowanie obywateli Ukrainy nim podróżujących. Takie działania są sprzeczne z Europejską Konwencją Praw Człowieka i prawem międzynarodowym" - stwierdził ukraiński minister.
"W tym kontekście, zauważyliśmy również, że to nieakceptowalne, by jedno państwo blokowało 90 mld euro pomocy dla Ukrainy, kierowane ambicją grania według rosyjskiej agendy" - dodał.
Swój wpis szef ukraińskiego MSZ zakończył zdaniem po polsku. "Dziękuję za Twoją serdeczną gościnność, drogi Radku!" - napisał zwracając się do Radosława Sikorskiego.
Węgry apelują do UE. Chcą zniesienia sankcji na Rosję
Wcześniej w poniedziałek rząd w Budapeszcie poinformował, że zwrócił się do Unii Europejskiej, by w związku z rosnącymi cenami ropy z powodu trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie UE zniosła sankcje nałożone na rosyjską ropę.
- Blokada dostaw ropy przez Ukrainę i wojna na Bliskim Wschodzie spowodowały gwałtowny wzrost cen ropy, również na Węgrzech. Europa musi zrewidować i znieść wszystkie sankcje nałożone na rosyjską energię - stwierdził węgierski premier Viktor Orban w nagraniu opublikowanym na Facebooku.
Orban powiedział również, że "blokada naftowa nałożona przez Zełenskiego jest obecnie najpoważniejszym zagrożeniem nie tylko dla Węgier i Słowacji, ale też dla całej UE".