W skrócie Mark Rutte i Wołodymyr Zełenski omówili w Kijowie dostawy rakiet Patriot oraz wsparcie NATO dla Ukrainy.

Wizycie Rutte w Kijowie towarzyszył alarm lotniczy spowodowany rosyjskimi atakami na infrastrukturę energetyczną Ukrainy.

Zełenski i Rutte rozmawiali o programie PURL, produkcji uzbrojenia i kolejnych dostawach sprzętu wojskowego dla Kijowa.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte przybył we wtorek do Kijowa na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W trakcie tej wizyty omówione zostały dostawy rakiet do systemu Patriot do walczącego kraju.

Podczas konferencji prasowej Zełenski ocenił, że rakiety Patriot "są najskuteczniejsze". - Oznacza to, że potrzeba więcej rakiet Patriot i że dostawy muszą być maksymalne i szybkie - mówił. - Mam nadzieję, że uda się zrealizować wszystko, co uzgodniliśmy - dodał.

W trakcie wizyty szefa NATO w Kijowie rozległ się alarm lotniczy, ostrzegający przed atakami Rosjan.

Wojna w Ukrainie. Mark Rutte rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim

Rozmowy między Zełenskim a Rutte dotyczyły również uruchomionej w sierpniu 2025 roku inicjatywy PURL, w ramach której państwa NATO finansują zakupy broni i amunicji z amerykańskich zapasów, a następnie przekazują tę broń Ukrainie. Władze w Kijowie traktują PURL jako kluczowy instrument pozyskiwania uzbrojenia potrzebnego do walki.

- Ważne jest, aby pakiety PURL były wypełnione. Razem z Markiem kontynuujemy prace nad tym, aby kolejne kraje mogły otrzymać dodatkowe środki finansowe na inicjatywę PURL - powiedział ukraiński prezydent.

Rutte przyznał, że program PURL od momentu uruchomienia "zapewnił około 75 proc. wszystkich pocisków do baterii Patriot i 90 proc. pocisków używanych w innych systemach obrony przeciwlotniczej". - Jestem jednak absolutnie przekonany, że Ukraina potrzebuje znacznie więcej - dodał.

- Pracujemy więc nad tym, żeby jak najszybciej dostarczyć dodatkowy sprzęt. Nie tylko przez PURL, ale też z innych źródeł, gdzie tylko się da - podkreślił sekretarz generalny NATO.

Szef NATO spotkał się z Zełenskim. Zapowiedział spotkanie w formacie "Ramstein"

Zełenski omówił również z Rutte konieczność uzyskania przez państwa Europy licencji na produkcję nowych rodzajów uzbrojenia. Chodzi w szczególności o rakiety do systemów obrony przeciwlotniczej, które są dostępne w Stanach Zjednoczonych.

- Proponujemy taką produkcję wspólnie z Ukrainą i naszymi sąsiadami w Europie oraz wszystkimi innymi partnerami, którzy mają odpowiednie możliwości. Wszystkie nasze działania muszą być wspólne, wystarczające i skuteczne - stwierdził Zełenski, dodając, że "to, co możemy produkować wspólnie, a jest to prawie wszystko, czego potrzebuje Europa, powinniśmy wytwarzać w maksymalnym zakresie".

Szef NATO ogłosił, że aby rozwiązać tę kwestię w przyszłym tygodniu zorganizowane zostanie spotkanie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, określanej potocznie formatem "Ramstein". Poinformował także, że jeszcze we wtorek spotka się z ministrem obrony Ukrainy Mychajłem Fedorowem.

Rutte zapewnił Ukrainę o swoim wsparciu zarówno teraz, jak też w kolejnych latach. Wyraził przekonanie, że sojusznicy będą w stanie znaleźć 15 mld dolarów, których potrzebuje to walczące państwo.

Rosjanie atakują ukraińską infrastrukturę. "Nie traktują dyplomacji poważnie"

Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek, że Rosjanie ponownie zlekceważyli wysiłki strony amerykańskiej na rzecz uzyskania pokoju. W nocy zaatakowano infrastrukturę energetyczną oraz krytyczną, choć wcześniej zawarto nieformalny "rozejm energetyczny".

"Każdy taki rosyjski atak potwierdza, że postawa Moskwy się nie zmieniła: wciąż stawiają na wojnę i zniszczenie Ukrainy i nie traktują dyplomacji poważnie" - napisał Zełenski.

W ciągu ostatnich kilkunastu godzin rosyjskie wojska wystrzeliły w kierunku Ukrainy 450 dronów i ponad 60 pocisków rakietowych. Ukraińska spółka energetyczna DTEK powiadomiła, że minionej nocy rosyjska armia przeprowadziła największy atak na sektor energetyczny Ukrainy od początku roku.

