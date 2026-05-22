W skrócie Ukraina według szefa MSZ utrzymuje swoje pozycje, a liczebność rosyjskich sił nie daje już przewagi Rosji.

Ukraina jest określana jako partner, a nie tylko beneficjent wsparcia NATO i dzieli się doświadczeniem z sojusznikami.

Andrij Sybiha stwierdził, że w wojnie nastąpił punkt zwrotny, a nacisk na Moskwę wzrasta wraz z atakami na infrastrukturę w Rosji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Dyplomaci z krajów NATO i Ukrainy spotkali się w Halsingborgu w ramach nieformalnego szczytu Rady Ukraina-NATO.

W wydarzeniu brał udział m.in. minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. W swoim wystąpieniu polityk stwierdził, że obecnie Kijów nie jest już wyłącznie krajem proszącym o pomoc sojuszników, ale partnerem.

- Ukraina nie prosi już tylko o darowizny. Jesteśmy uczestnikiem procesu zapewniania bezpieczeństwa, darczyńcą i partnerem gotowym dzielić się doświadczeniem z sojusznikami - przekonywał, dodając jednocześnie, że kraje członkowskie Sojuszu powinny nadal zwiększać wydatki na obronność, co jest równoznaczne "z gwarancją pokoju".

Wojna w Ukrainie. Andrij Sybiha o "punkcie zwrotnym"

Sybiha odniósł się także do aktualnych działań militarnych podejmowanych przez Siły Zbrojne Ukrainy. Jak podkreślił, "presja na Moskwę rośnie", co potwierdzają kolejne ataki na tamtejszą rosyjską infrastrukturę strategiczną w głębi kraju.

Co więcej - zdaniem dyplomaty to "punkt zwrotny" w wojnie.

- Ukraina utrzymuje pozycje, a zasoby ludzkie Rosji nie stanowią już decydującej przewagi - tłumaczył.

W przemówieniu ministra spraw zagranicznych Ukrainy nie zabrakło także wątków dotyczących negocjacji pokojowych. Polityk ponownie przekonywał, że do osiągnięcia pokoju potrzeba trzech elementów: "dyplomacji, nacisku i siły".

- Potrzebujemy nowego impulsu w naszych wysiłkach na rzecz pokoju" - mówił.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!





"Wydarzenia": Podróże bez hamulców. Posłowie pokazali kilometrówki Polsat News