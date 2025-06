"Rosja nie odpowiedziała na nasz dokument, który przedstawiał wizję Ukrainy dotyczącą zakończenia wojny. Wysłaliśmy go w przededniu spotkania. Podczas rozmów nasza delegacja zapytała Rosjan, jakie są ich przemyślenia. Nie udzielili żadnej odpowiedzi. Ani podczas spotkania, ani po nim" - napisał we wtorek wieczorem Sybiha na platformie X.

"Do tej pory Rosja odrzuciła wszelkie znaczące formaty zawieszenia broni. To wystarczający powód, aby nasi partnerzy nałożyli teraz nowe sankcje na Rosję " - stwierdził ukraiński minister

Strony wymieniły się także memorandami dotyczącymi porozumienia pokojowego. Szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak poinformował też, że strona ukraińska przekazała rosyjskiej listę z nazwiskami ukraińskich dzieci , które zostały uprowadzone do Rosji, a Kijów oczekuje ich powrotu do domu.

- Prezydent Donald Trump pozytywnie ocenia rosyjsko-ukraińskie rozmowy w Stambule i poczynione postępy, a sankcje są narzędziem, którego może użyć, jeśli będzie to konieczne - powiedziała we wtorek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt . Rzeczniczka podała też, że Ukraina nie uprzedziła USA przed swoimi atakami na rosyjskie bombowce.

- Prezydent mądrze zachował to (sankcje) jako narzędzie w swoim zestawie narzędzi, jeśli będzie to konieczne. Ale myślę, że Senat i wszyscy na Kapitolu szanują prezydenta jako naczelnego dowódcę z dobrego powodu. I jak wiecie, Rosja i Ukraina wczoraj prowadziły bezpośrednie rozmowy. Stało się to za namową tego prezydenta (...) I chciałabym przypomnieć wszystkim, jak daleko zaszliśmy w ciągu zaledwie czterech miesięcy. Mam na myśli, że w zeszłym roku o tej porze nie do pomyślenia było, aby Rosja i Ukraina prowadziły bezpośrednie rozmowy. I to z powodu uporu i determinacji prezydenta, aby zakończyć tę wojnę, te kraje usiadły wczoraj - powiedziała rzeczniczka.