Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Szef CIA w Moskwie, na jaw wychodzą nowe informacje. "W ostatniej chwili"

Maria Literacka

Maria Literacka

Władimir Putin w ostatniej chwili odwołał zaplanowane spotkanie z Johnem Ratcliffem - donosi agencja RBC-Ukraina. Szef CIA udał się do Moskwy w ubiegłym tygodniu, a rosyjski prezydent miał umieścić rozmowę z nim w harmonogramie. Zrezygnował jednak po tym, co przekazali mu kremlowscy urzędnicy.

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Władimir Putin w garniturze stoi na pierwszym planie w jasnym pomieszczeniu, w tle tablice i osoby.
Prezydent Rosji Władimir PutinRussian President official apa / Zuma Press / Foruman President official apaAgencja FORUM

W skrócie

  • Władimir Putin w ostatniej chwili zrezygnował ze spotkania z Johnem Ratcliffem, do którego miało dojść w Moskwie.
  • Spotkanie było zaplanowane na 25 sierpnia, a szef CIA wcześniej rozmawiał z dyrektorami Służby Wywiadu Zagranicznego i FSB.
  • Według mediów celem wizyty Ratcliffe'a było przekazanie rosyjskim urzędnikom oceny dotyczącej wojny z Ukrainą i zaproponowanie trójstronnego spotkania z udziałem Donalda Trumpa, Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina.
  • Putin odwołał spotkanie po otrzymaniu informacji od swoich urzędników na temat dotychczasowych rozmów.
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Do spotkania miało dojść 25 sierpnia, gdy szef CIA niezapowiedzianie pojawił się w Moskwie. Władimir Putin wyraził chęć rozmowy z Johnem Ratcliffem i zarezerwował na to czas - pisze ukraińska agencja informacyjna RBC.

Wcześniej jednak Amerykanin spotkał się z dyrektorem Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiejem Naryszkinem i dyrektorem FSB Aleksandrem Bortnikowem.

Putinowi doniesiono następnie, co zostało zakomunikowane w czasie jednej z rozmów. W efekcie do spotkania Putina z Ratcliffem nie doszło.

John Ratcliffe w Moskwie. Media: Władimir Putin odwołał spotkanie z szefem CIA

Jak podał "The New York Times", celem wizyty szefa CIA na Kremlu było przedstawienie Rosjanom "ponurej oceny" stanu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i wezwanie ich do zawarcia porozumienia kończącego wojnę.

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Maria Literacka

Portal Axios poinformował ponadto, że podczas rozmów ze strony Ratcliffe'a padła propozycja zorganizowania trójstronnego spotkania z udziałem Donalda Trumpa, Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina.

Putin uznał negocjacje za "niewskazane". Nowe doniesienia ws. wizyty szefa CIA

Wiadomość o przedmiocie wizyty Ratcliffe'a przekazana Putinowi sprawiła, że postanowił w ostatniej chwili odwołać rozmowę z szefem CIA.

Jak pisze RBC-Ukraina, rosyjski przywódca "uznał dalsze negocjacje za niewskazane".

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- Jego wiadomość brzmiała tak, jakby Zełenski stał już na Pokłonnej (Górze - red.) i patrzył na Kreml przez lornetkę. Wszyscy wiedzą, że tak nie jest - przekazało agencji źródło bliskie Kremlowi. W interpretacji Moskwy przekaz Ratcliffe'a sprawiał wrażenie, jakby szef CIA "pomylił adres".

Informację o tym, że do spotkania nie doszło, potwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Zaznaczył jednocześnie, że prezydent "jest oczywiście o wszystkim informowany na bieżąco", a wynik rozmów z urzędnikami został mu "natychmiast przekazany".

Źródła: RBC-Ukraina, Axios, "The New York Times"

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