W skrócie Władimir Putin w ostatniej chwili zrezygnował ze spotkania z Johnem Ratcliffem, do którego miało dojść w Moskwie.

Spotkanie było zaplanowane na 25 sierpnia, a szef CIA wcześniej rozmawiał z dyrektorami Służby Wywiadu Zagranicznego i FSB.

Według mediów celem wizyty Ratcliffe'a było przekazanie rosyjskim urzędnikom oceny dotyczącej wojny z Ukrainą i zaproponowanie trójstronnego spotkania z udziałem Donalda Trumpa, Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina.

Putin odwołał spotkanie po otrzymaniu informacji od swoich urzędników na temat dotychczasowych rozmów.

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Do spotkania miało dojść 25 sierpnia, gdy szef CIA niezapowiedzianie pojawił się w Moskwie. Władimir Putin wyraził chęć rozmowy z Johnem Ratcliffem i zarezerwował na to czas - pisze ukraińska agencja informacyjna RBC.

Wcześniej jednak Amerykanin spotkał się z dyrektorem Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiejem Naryszkinem i dyrektorem FSB Aleksandrem Bortnikowem.

Putinowi doniesiono następnie, co zostało zakomunikowane w czasie jednej z rozmów. W efekcie do spotkania Putina z Ratcliffem nie doszło.

John Ratcliffe w Moskwie. Media: Władimir Putin odwołał spotkanie z szefem CIA

Jak podał "The New York Times", celem wizyty szefa CIA na Kremlu było przedstawienie Rosjanom "ponurej oceny" stanu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i wezwanie ich do zawarcia porozumienia kończącego wojnę.

Portal Axios poinformował ponadto, że podczas rozmów ze strony Ratcliffe'a padła propozycja zorganizowania trójstronnego spotkania z udziałem Donalda Trumpa, Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina.

Putin uznał negocjacje za "niewskazane". Nowe doniesienia ws. wizyty szefa CIA

Wiadomość o przedmiocie wizyty Ratcliffe'a przekazana Putinowi sprawiła, że postanowił w ostatniej chwili odwołać rozmowę z szefem CIA.

Jak pisze RBC-Ukraina, rosyjski przywódca "uznał dalsze negocjacje za niewskazane".

- Jego wiadomość brzmiała tak, jakby Zełenski stał już na Pokłonnej (Górze - red.) i patrzył na Kreml przez lornetkę. Wszyscy wiedzą, że tak nie jest - przekazało agencji źródło bliskie Kremlowi. W interpretacji Moskwy przekaz Ratcliffe'a sprawiał wrażenie, jakby szef CIA "pomylił adres".

Informację o tym, że do spotkania nie doszło, potwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Zaznaczył jednocześnie, że prezydent "jest oczywiście o wszystkim informowany na bieżąco", a wynik rozmów z urzędnikami został mu "natychmiast przekazany".

Źródła: RBC-Ukraina, Axios, "The New York Times"



