W skrócie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaprosił rosyjskiego oligarchę Romana Abramowicza do Kijowa w maju, aby przekazać wiadomość Władimirowi Putinowi - ustalił "Financial Times".

Zełenski zwrócił się do Abramowicza z prośbą o przekazanie prezydentowi Rosji gotowości Ukrainy do bezpośrednich rozmów pokojowych i spotkania na szczycie.

Władimir Putin odrzucił możliwości spotkania, uznając, że warunki dyktowane przez Rosję będą akceptowane przez Ukrainę po osłabieniu jej uporu.

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Rosyjski przywódca Władimir Putin wyznał w piątek, że 21 maja spotkał się z "jednym z przedstawicieli kręgów biznesowych", który miał tego dnia rozmawiać w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim.

Deputowany do kraińskiej Rady Najwyższej Ołeksij Honczarenko przekazał w sobotę, że według jego informacji gościem Zełenskiego był rosyjski oligarcha Roman Abramowicz. Doniesienia te potwierdziły także cztery źródła "Financial Times", ujawniając dodatkowo cel wizyty.

Spotkanie Zełenski - Abramowicz. Prezydent Ukrainy potwierdził

"Zełenski poprosił Abramowicza o przekazanie wiadomości prezydentowi Rosji, że jest gotów spotkać się na ich pierwszym dwustronnym szczycie" - ustalił "FT".

Po publikacji ustaleń Zełenski zgodził się na nie odpowiedzieć. - Powiedział: "Mam dla ciebie wiadomość przekazaną bezpośrednio i chcę zabrać od ciebie wiadomości oraz przekazać je Władimirowi Putinowi" - wspominał Zełenski w wywiadzie dla Sky News.

- Ale zaznaczył, że musi to być po cichu, bez jakiegokolwiek rozgłosu. Odpowiedziałem: "To twój wybór - dla nas to nie ma znaczenia" - dodał ukraiński prezydent.

Abramowicz - jak mówił Zełenski - miał wybadać, na jakie ustępstwa względem Rosji jest gotowa Ukraina, ale został poinformowany, że Kijów nie odstąpi spornych regionów.

Wiadomość Zełenskiego miała zatem zostać przekazana Putinowi dwa tygodnie przed publikacją listu otwartego zaadresowanego do rosyjskiego przywódcy. Putin odrzucił obie próby kontaktu, będąc przekonanym - jak podaje "FT" - że przewaga rosyjskich zasób ostatecznie osłabi upór Ukrainy, tak by Kijów przystał na warunki Moskwy.

Roman Abramowicz to rosyjski przedsiębiorca, miliarder - jeden z najbogatszych ludzi na świecie - i były właściciel klubu piłkarskiego Chelsea F.C. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Abramowicz był mediatorem między Kijowem a Moskwą.

Zełenski chciał się spotkać z Putinem. Przywódca Rosji przeciwny

List do Putina został opublikowany przez Zełenskiego w ubiegły czwartek. Prezydent Ukrainy proponował bezpośrednie negocjacje i wstrzymanie ognia na czas ich trwania.

"Ukraina proponuje zakończenie tej wojny w formacie między wami a nami. Proponuję panu spotkanie" - napisał ukraiński lider.

Zauważył, że 26 lat Putina u władzy doprowadziło do całkowitej zmiany relacji Kijowa z Moskwą. "Pańskie zasoby wyraźnie się kurczą. Nie będzie pan miał dość pieniędzy ani siły politycznej, by dalej kupować lojalność Rosjan, tak jak robił to pan przez 26 lat" - napomniał Zełenski.

Podczas konferencji ekonomicznej w Petersburgu Putin oznajmił, że do spotkania mogłoby dojść, ale wyłącznie w celu podpisania porozumienia wypracowanego przez zespoły dyplomatów.

Źródła: "Financial Times", Unian





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