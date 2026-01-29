Wojna w Ukrainie
"Szara strefa" pada. Rosjanie blisko przejęcia ważnego miasta

Dawid Zdrojewski

Rosjanie przejęli niemal całkowitą kontrolę nad miastem Myrnohrad w obwodzie donieckim - donoszą ukraińskie media. Siły obronne Ukrainy utrzymują pozycje w północnej części miasta i starają się uniemożliwić wojskom agresora dalszy postęp. To tam znajduje się jedyny ośrodek produkcji węgla koksującego w całej Ukrainie.

Żołnierz w pełnym umundurowaniu i oporządzeniu wojskowym z rosyjską flagą na hełmie stoi na tle mapy satelitarnej miasta oznaczonego nazwami miejscowości oraz strzałkami wskazującymi kierunki ruchu.
Myrnohrad. Rosja jest bliska zajęcia ważnego miasta na DonbasieDmitry Yagodkin / Zuma Press / DeepState MapAgencja FORUM

Rosjanie przejęli niemal całkowitą kontrolę nad Myrnohradem. Rozmieścili tam stanowiska artyleryjskie, stanowiska dowodzenia i komendę wojskową.

- Mają już artylerię, sprzęt, operatorów dronów. Wszystko, co można sobie wyobrazić. Sytuacja jest poważna. Spodziewamy się zmasowanych ataków wroga w najbliższej przyszłości - powiedział oficer piechoty morskiej cytowany przez "Ukraińską Prawdę".

Rosjanie mają przenosić swoje stanowiska dowodzenia z Nowogródki do Myrnohradu. Ukraińskie media donoszą, że cywilów, którzy nie uciekli wcześniej z miasta, wywożono wraz z całym ich dobytkiem pod konwojem.

Obrona północnej części Myrnohradu jest niezwykle utrudniona przez rosyjską kontrolę przestrzeni powietrznej - zarówno za pomocą samolotów, jak i dronów. Wszystkie drogi dojazdowe i samo miasto od dawna uważane są za "szarą strefę". Nie wydano jeszcze rozkazu wycofania się z miasta.

    Myrnohrad na Donbasie. Rosjanie zdobywają miasto

    Przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji Myrnohrad liczył ponad 46 tys. mieszkańców (dane z 2022 r.). Eskalacja konfliktu doprowadziła do masowych ewakuacji. Według szacunków z 2024 r. w mieście pozostało 1658 cywilów.

    Myrnohrad nosił wcześniej nazwę Dymytrow - na cześć Georgi Dimitrowa, bułgarskiego działacza komunistycznego i byłego premiera Bułgarii. W 2016 r., na mocy ustaw dekomunizacyjnych, nazwa została zmieniona na obecną.

    Miasto znajduje się w silnie uprzemysłowionym regionie Donbasu. W Myrnohradzie znajduje się jedyna kopalnia węgla koksującego w Ukrainie. Jak szacują media, jej utrata może oznaczać dwukrotny spadek produkcji ukraińskiej stali.

    Wojna w Ukrainie. Walki na odcinku pokrowskim

    Analitycy DeepState zwrócili uwagę na znaczący wzrost aktywności sił rosyjskich wokół Hulajpola, gdzie w związku z trudnymi warunkami pogodowymi (które utrudniają działania z użyciem bezzałogowców) dochodzi do licznych prób infiltrowania ukraińskich pozycji przez niewielkie grupy sił rosyjskich, liczące dwóch-czterech żołnierzy.

    Walki na odcinku pokrowskim, gdzie od ponad półtora roku koncentrowały się rosyjskie działania ofensywne, doprowadziły do zajęcia większości aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej. Armia ukraińska nadal utrzymuje część pozycji w północnych dzielnicach Pokrowska i Myrnohradu, choć jest to obszar tzw. szarej strefy, gdzie pozycje obu walczących stron są przemieszane i odnotowywana jest duża aktywność dronów.

