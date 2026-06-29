W skrócie W armii rosyjskiej doszło do załamania dotychczasowego systemu finansowego zachęcania ochotników, a nowi żołnierze trafiają na front, gdzie ich szanse na przetrwanie są skrajnie niskie.

Rosyjskie władze próbują zwalczyć drastyczny spadek liczby ochotników, oferując wysokie premie za podpisanie kontraktu i umorzenie długów, jednak liczba rekrutów w 2026 roku wyraźnie się zmniejszyła.

Wewnętrzne patologie armii, wysokie straty oraz nieskuteczność dotychczasowych metod mobilizacji zmuszają Kreml do rozważenia ogłoszenia przymusowej mobilizacji po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Dane dotyczące przeżywalności rekrutów wysłanych na linię frontu są zatrważające. Z analiz przedstawionych przez brytyjskiego historyka Petera Frankopana wynika, że średni czas życia rosyjskiego żołnierza od momentu przekroczenia bramy punktu poborowego i wyjazdu na poligon do chwili śmierci w walce wynosi od zaledwie od 10 dni do trzech tygodni.

Co gorsza, w warunkach bezpośredniego szturmu na ukraińskie pozycje, nowo przybyli żołnierze bez odpowiedniego doświadczenia żyją na polu bitwy zaledwie od 20 do 35 minut. Frankopan szacuje, że z powodu rażących błędów dowództwa oraz braku osłony, Federacja Rosyjska traci obecnie aż ośmiu ludzi na każdego zabitego obrońcę Ukrainy.

Głównym powodem tak gigantycznej śmiertelności jest masowe i niezwykle precyzyjne wykorzystanie przez Siły Zbrojne Ukrainy dronów uderzeniowych FPV oraz amunicji programowalnej. Bezzałogowce całkowicie sparaliżowały rosyjską logistykę i polują na pojedynczych piechurów, nie dając niedoszkolonym rekrutom żadnych szans na odwrót czy ukrycie się.

Wojna w Ukrainie. Drastyczny spadek chętnych do rosyjskiej armii

Podczas gdy pod koniec 2025 roku Kreml chwalił się pozyskaniem ponad 420 tysięcy nowych żołnierzy na kontraktach rocznych, o tyle w 2026 roku państwowe media i urzędnicy zmuszeni są przyznać, że dynamika ta spadła o blisko 30-33 proc.

Aby zasypać tę lukę i utrzymać napływ na poziomie 800-1000 ochotników dziennie, rosyjskie władze lokalne i korporacje państwowe zaczęły oferować absurdalnie wysokie stawki.

Za samo podpisanie kontraktu oferowane jest 80 tys. dolarów. Jednocześnie rekrutom gwarantuje się skasowanie wszystkich zobowiązań finansowych, w tym kredytów hipotecznych w wysokości do 140 tysięcy dolarów.

Mimo to, na przykładzie Moskwy widać, że kapitał ludzki podatny na taką propagandę zwyczajnie się kurczy. W kwietniu 2026 roku w stolicy podpisano zaledwie 1708 kontraktów, a w maju wskaźnik ten spadł do 1378 osób - to o tysiąc mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Liczby te spadły do poziomów z 2024 roku, zanim jeszcze wprowadzono wielomilionowe pakiety motywacyjne.

Rosja. Problemy wewnątrz armii i widmo buntu

Zapaść w strukturach wojskowych potęgują patologie wewnętrzne. Znany rosyjski bloger wojskowy Aleksandr Łunin wywołał burzę w przestrzeni informacyjnej, oskarżając dowódców liniowych o regularne, sadystyczne torturowanie podwładnych, blokowanie rotacji i zmuszanie rannych do udziału w atakach. Łunin otwarcie ostrzegł przed rosnącym ryzykiem zbrojnego buntu wewnątrz jednostek walczących na Donbasie.

Profesor Peter Frankopan tonuje jednak nastroje rewolucyjne, uważając, że pełnoskalowy przewrót w Rosji jest mało prawdopodobny z powodu wszechobecnego aparatu terroru FSB. Wskazuje jednak na inne, globalne zagrożenie.

- Uważajcie na tonącego: nadchodzące miesiące mogą okazać się niebezpieczne zarówno w Rosji, jak i poza jej granicami, gdyż Putin będzie desperacko próbował utrzymać się na powierzchni - twierdzi.

Według danych publikowanych przez "Financial Times", Rosja traci obecnie od 30 000 do 40 000 żołnierzy miesięcznie (zarówno zabitych, jak i ciężko rannych). Od pięciu miesięcy tempo tych strat przewyższa realne zdolności rekrutacyjne i mobilizacyjne kraju.

Ponieważ finansowe metody pozyskiwania "mięsa armatniego" przestały działać, Kreml stoi pod ścianą - jedynym sposobem na utrzymanie zajętych pozycji w Ukrainie staje się ogłoszenie nowej, przymusowej fali powszechnej mobilizacji, która planowana jest na jesień, tuż po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej.





Maciej Wilk w "Gościu Wydarzeń". Za co chcą odwołać Trzaskowskiego? Polsat News