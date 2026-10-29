W skrócie Rosjanie wykorzystują rozejm w Ołeszkach do przegrupowania jednostek i przesuwania infrastruktury dronów bliżej Dniepru przed planowanym atakiem.

Ukraiński żołnierz ostrzegł, że po zakończeniu zawieszenia broni sytuacja na froncie znacząco się zaostrzy, a Rosjanie mogą próbować desantu przez Dniepr.

Tymczasowe zawieszenie broni, wynegocjowane dzięki Melanii Trump, umożliwiło dostarczenie pomocy humanitarnej dla głodujących mieszkańców Ołeszek.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"W obwodzie chersońskim wróg wykorzystuje zawieszenie broni do przegrupowania swoich jednostek, sprowadzając załogi bezzałogowych statków powietrznych i całą infrastrukturę bliżej rzeki Dniepr" - napisał na Telegramie starszy porucznik Sił Zbrojnych Ukrainy o pseudonimie wojskowym "Alex".

W jego ocenie celem tych działań jest to, "aby następnie uderzyć środkami taktycznymi jak najgłębiej na prawy brzeg Dniepru", znajdującego się pod kontrolą Ukrainy.

Zawieszenie broni w Ołeszkach. Żołnierz ujawnia zamiary Rosji

W swoim wpisie żołnierz nawiązał do rozejmu w Ołeszkach. "Sytuacja bez wątpienia zaostrzy się po zakończeniu zawieszenia broni" - ostrzegł wojskowy.

"Pozycja naszych wojsk może stać się trudniejsza" - kontynuował "Alex". Jak dodał, "nie można też wykluczyć prób przeprawy przez Dniepr przez wrogie grupy desantowe".

W piątek Biały Dom poinformował, że dzięki pierwszej damie Stanów Zjednoczonych Melanii Trump Ukraina i Rosja uzgodniły tymczasowe zawieszenie broni w Ołeszkach. Celem rozejmu jest dostarczenie pomocy humanitarnej mieszkańcom miasta, którzy zmagają się z głodem i brakiem zaopatrzenia.

"Chersoń dosłownie ożył". Efekty zawieszenia broni w Ołeszkach

We wtorek rzecznik praw człowieka Ukrainy Dmytro Łubinec przekazał, że w mieście zaczęło obowiązywać zawieszenie broni. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w związku z rozpoczęciem obowiązywania zawieszenia broni wstrzymano także ataki na położony w pobliżu Chersoń.

"Zawieszenie broni wpłynęło na samo miasto. Chersoń, który był nieustannie ostrzeliwany, dosłownie ożył" - skomentował w środę na Telegramie Łubinec. Jak wskazał, mieszkańcy "wychodzą z domów, spacerują i cieszą się jesiennym słońcem".

"To, co dla jednych jest zwyczajną codziennością, dziś dla mieszkańców obwodu chersońskiego jest największym pragnieniem" - dodał.

"Operacja rozminowywania przebiega pomyślnie. Przygotowujemy pomoc humanitarną dla mieszkańców Oleszek" - przekazał Łubinec w kolejnym, czwartkowym komunikacie. Zapewnił on, że strony w pełni przestrzegają uzgodnionych warunków rozejmu. Nie odnotowano żadnych naruszeń.

Źródło: Unian



