W skrócie Ukraińskie wojska wycofały się z pozycji w pięciu miejscowościach obwodu zaporoskiego.

Po "zaciętych walkach" Rosja zdobyła trzy miejscowości, wykorzystując przewagę liczebną oraz warunki pogodowe, szczególnie gęstą mgłę.

Sytuacja na froncie pozostaje dynamiczna i trudna, rosyjskie wojska prowadzą liczne szturmy, a Ukraina traci część umocnień.

- Całkowicie wycofaliśmy się z Uspeniwki i Nowomykołajiwki. Trwają bardzo zacięte walki o Jabłukowe i trzy lub cztery inne miejscowości. Operacja obronna trwa, a linia frontu pozostaje dość dynamiczna - powiedział we wtorek serwisowi Suspilne rzecznik Południowych Sił Obronnych Ukrainy Władysław Wołoszyn.

Według niego wojska ukraińskie wycofały się e swoich pozycji w pobliżu łącznie pięciu miejscowości w obwodzie zaporoskim.

Rosja zdobyła trzy miejscowości w Ukrainie. "Wykorzystali gęstą mgłę"

Serwis Kyiv Independent podaje, że oświadczenie to jest następstwem komunikatów sprzed kilku dni.

Walentyn Manko, dowódca Sił Szturmowych Ukrainy, mówił, że ukraińska armia zatrzymała rosyjskie postępy we wschodniej części obwodu zaporoskiego i oczyściła wsie Sołodke i Równopole.

Manko dodał, że walki wciąż trwają w pobliżu wsi Połtawka i Uspieniwka, gdzie wojska rosyjskie nacierają w kierunku miasta Hulajpole.

Wołoszyn powtórzył wypowiedź Manki, dodając, że siły rosyjskie nacierają na północny wschód od Hulajpola, próbując odciąć drogę zaopatrzeniową ze wsi Pokrowske w obwodzie dniepropietrowskim.

Później we wtorek naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrski poinformował, że wojskom rosyjskim udało się zdobyć trzy miejscowości w trakcie "zaciętych walk" w regionie.

"Agresor zwiększył aktywność w obwodzie zaporoskim, wykorzystując warunki pogodowe - gęstą mgłę - do infiltracji między naszymi pozycjami" - oznajmił Syrski na Telegramie. Dodał, że "sytuacja znacznie się pogorszyła na osiach Oleksandriwka i Hulajpole, gdzie wróg wykorzystuje przewagę liczebną".

Wojna w Ukrainie. Rosja szturmuje, Ukraińcy musieli się wycofać. "Sytuacja jest trudna"

W ostatnich dniach wojska rosyjskie zintensyfikowały działania bojowe na odcinkach frontu w miastach Orichiw i Hulajpole. Wołoszyn mówił, że codziennie dochodzi w regionie do nawet 50 starć, a dodatkowo Rosjanie wciąż próbują szturmów i infiltracji.

- Wróg prowadzi intensywne ostrzały naszych pozycji. W rzeczywistości zniszczył wszystkie istniejące umocnienia i schrony, zmuszając nas do wycofania się z niektórych pozycji w kilku osadach - albo na flanki, albo w głąb naszych linii obronnych - tłumaczył Wołoszyn.

Według niego wojska rosyjskie próbują wkroczyć na pozycje ukraińskie i kontynuować natarcie. - Sytuacja jest dość trudna - zaznaczył rzecznik.

Wojskowy także mówił, że Rosja wykorzystuje pogodę, aby nacierać w małych grupach, poruszając się pieszo lub na motocyklach. - Jednocześnie niesprzyjająca pogoda uniemożliwia siłom ukraińskim użycie przeciwko nim dronów - zauważył Wołoszyn.

Kyiv Independent podaje, że Moskwa zajmuje obecnie około 70 proc. obwodu zaporoskiego, lecz stolica regionu, Zaporoże pozostaje pod kontrolą Ukrainy.

Jednocześnie wojska rosyjskie kontynuują natarcie w sąsiednich obwodach dniepropietrowskim i donieckim. Jednym z ich głównych celów w ostatnich miesiącach jest miasto Pokrowsk w obwodzie donieckim, gdzie na początku listopada stacjonowało około 300 rosyjskich żołnierzy.

