W skrócie Wołodymyr Zełenski omówił z doradcami aktualną sytuację na froncie i plany Rosji na najbliższe miesiące.

Rosja nie zajęła w terminie Pokrowska i Kupiańska – cele wyznaczone przez Putina nie zostały osiągnięte.

Ukraińscy żołnierze relacjonują, że mimo trudnej sytuacji wokół miasta Rodynśke, okupant nie ma pełnej kontroli nad tym obszarem.

Wołodymyr Zełenski spotkał się z przedstawicielami sfery dotyczącej obronności i bezpieczeństwa kraju, o czym poinformował w mediach społecznościowych. Przywódcy Ukrainy przedstawiono m.in. raporty dotyczące zdolności Rosji do kontynuowania wojny i planów na najbliższe miesiące.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie nie zdobyli Pokrowska w pełni. "Nie dotrzymali terminu Putina"

"Kyryło Budanow przedstawił sytuację na zagrożonych odcinkach frontu, przygotowania wojskowe Rosji oraz terminy, na które liczy okupant" - powiadomił Zełenski. Prezydent Ukrainy dodał, że obecnie "Rosja nie dotrzymała kolejnego terminu wyznaczonego przez Putina na zajęcie Pokrowska i Kupiańska".

Zełenski ocenił, że daty uzyskania pełnej kontroli nad tymi miastami ponownie zostały przesunięte przez Rosjan.

Z kolei szef Wywiadu Zagranicznego Ukrainy Oleg Iwaszczenko przedstawił raport dotyczący sytuacji politycznej w Federacji Rosyjskiej oraz nastrojów wśród tamtejszego społeczeństwa i bliskich współpracowników Władimira Putina.

W części wpisu Wołodymyr Zełenski dodał też, że określone zostały główne kierunki ukraińskiej obrony na najbliższe tygodnie, a także uzupełniono plan działań obronnych na miesiące zimowe.

Wojna w Ukrainie. Walki nieopodal Pokrowska, żołnierz przekazał, jak wygląda sytuacja

O sytuacji w obwodzie donieckim informował także żołnierz 25. oddzielnej brygady powietrznodesantowej Sił Zbrojnych Ukrainy ps. "Muczny". Jak przekazał, w rejonie miasta Rodynśke, w kierunku Pokrowska, sytuacja nadal jest trudna.

"Muczny" ocenił, że "sytuacja jest na krawędzi", ale ukraińscy żołnierze metodycznie wypierają okupanta z miasta Rodynśke. "Tym razem południowy sektor znalazł się pod ostrzałem, gdzie wróg ukrył się w kilku budynkach mieszkalnych i próbował tam powstrzymać obrońców" - dodał.

Jednocześnie żołnierz nadmienił, że twierdzenia okupantów, że Rodynśke jest "całkowicie pod ich kontrolą", to kłamstwo. "Nie ma całkowitej kontroli, są daleko od niej" - zaznaczył.

