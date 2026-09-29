W skrócie Ukraina odzyskała teren w pobliżu osady Kałynowe w obwodzie charkowskim, jednak działania Rosji również przyniosły postępy w rejonach Wasyliwki i Szewczenki.

Rosyjscy żołnierze używają cywilnych ubrań w celu utrudnienia rozróżnienia ich od mieszkańców, co stanowi przeszkodę dla ukraińskich operacji szturmowych.

Mapa DeepState pokazuje, że wojska rosyjskie przesuwały się w kierunku Wasyliwki i Szewczenki, jednocześnie prowadząc ataki w rejonie dergaczowskim obwodu charkowskiego.

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Zacięta walka o Kałynowe w rejonie kupiańskim nasiliła się w styczniu 2025 roku, gdy Rosja ogłosiła jej zajęcie. Według analityków DeepState ukraińskim siłom udało się odzyskać kontrolę nad terenem wokół osady. Co istotne, chodzi prawdopodobnie o pojedyncze pozycje - nie oznacza to faktycznego wyzwolenia tej miejscowości.

Ukraina. Bitwy w obwodzie charkowskim. Rosjanie w cywilnym ubraniu

Według analizy w połowie września Ukrainie udało się odbić ponad pięć kilometrów kwadratowych terenu niedaleko Kupiańska.

Cytowany przez portal SN Andrij Krywuszczenka, oficer sztabu bataliony Swoboda, twierdzi, że przeciwnik stosuje nieczyste zagrania, które utrudniają operacje szturmowe. Według niego rosyjscy żołnierze chodzą nie w mundurach, a w cywilnych ubraniach.

Jak dodał Krywuszczenko, siły Ukrainy planują kolejne natarcia. Szczegóły mają jednak pozostać nieznane. Tymczasem postępy w wojennej ofensywie widać też po stronie Moskwy.

Rosjanie ruszyli w kierunku kolejnych dwóch miejscowości

Mapa DeepState wskazuje, że Rosjanie posunęli się w kierunku Wasyliwki i Szewczenki. "Rosyjskie wojska nadal są aktywne na kierunku dergaczowskim w obwodzie charkowskim" - opisuje TSN. Ukraiński żołnierz anonimowo relacjonował dziennikarzom, że wróg stara się znaleźć słabe punkty, a jego taktyka polega głównie na atakowaniu skrzydłami.

Na obrzeżach tych miejscowości wielokrotnie dostrzegano małe rosyjskie grupy. Ukraiński wojskowy podkreślił, że sytuacja na linii frontu jest bardziej skomplikowana, niż może się wydawać. Apelował, by Kijów przesłał wysłał dodatkowe siły do obwodu charkowskiego.

Źródła: TSN, DeepStateMap



