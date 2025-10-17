W skrócie Rosja przeprowadziła zmasowany atak dronami Shahed na infrastrukturę energetyczną w Krzywym Rogu, uszkadzając 10 obiektów i powodując pożary.

22 miejscowości pozostały bez prądu, jednak w ataku nikt nie zginął.

Prezydent Zełenski nazwał te działania "systemowym terrorem wobec ukraińskiej energetyki" i podkreślił znaczenie wsparcia obrony powietrznej.

"Wróg rozpoczął w nocy zmasowany atak na Krzywy Róg z wykorzystaniem dronów Shahed. Zestrzelono 22 bezzałogowe statki powietrzne" - napisał na Telegramie Ołeksandr Wilkuł, przewodniczący Rady Obrony Miasta Krzywy Róg.

Niektórym dronom udało się jednak trafić w cel. "Okupanci zaatakowali obiekty infrastrukturalne. Trafiono więcej niż 10 razy, w kilku miejscach wybuchł pożar" - wskazał Wilkuł.

Wilkuł dodał, że w ataku nikt nie zginął, ale w wyniku uszkodzeń infrastruktury 22 miejscowości w regionie zostało pozbawionych dostępu do prądu.

Wojna w Ukrainie. Rosja atakuje infrastrukturę energetyczną

Do sprawy odniósł się na Telegramie również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"W przypadku Rosji nic się nie zmienia, również teraz terroryzuje życie w Ukrainie. Fala bezzałogowców uderzyła w Krzywy Róg - w cywilną infrastrukturę. Kolejnych kilkadziesiąt dronów bojowych było na niebie. Zarejestrowano też rakiety" - napisał Zełenski.

Prezydent Ukrainy dodał, że "w tych dniach nie było ani jednej nocy bez rosyjskich ataków na Ukrainę. Większość celów to właśnie infrastruktura. Systemowy terror wobec naszej energetyki".

Spotkanie Donald Trump - Wołodymyr Zełenski. Tomahawki na liście tematów

Prezydent Ukrainy odniósł się do ataku w Krzywym Rogu po wylądowaniu w Waszyngtonie, gdzie ma spotkać się z Donaldem Trumpem. Jednym z kluczowych tematów spotkania ma być możliwość sprzedania Ukrainie amerykańskich pocisków Tomahawk.

"Każdy zestaw obrony powietrznej dla Ukrainy ma znaczenie, pozwala ratować życie. Każda decyzja, która może nas wzmocnić przybliża zakończenie wojny. Bezpieczeństwo może zostać zagwarantowane, jeśli wszystko to, co uzgadniamy, w tym w Waszyngtonie, będzie zrealizowane" - podsumował prezydent Ukrainy w tym samym wpisie.

Źródło: UNIAN, Kanał24

