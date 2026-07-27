W skrócie W nocnym ataku na tereny graniczące z Ukrainą zginęły co najmniej dwie osoby, a 17 zostało rannych, według rosyjskich władz.

W Rostowie nad Donem drony uderzyły w infrastrukturę portową, budynki przedsiębiorstw, magazyny oraz domy mieszkalne, powodując pożary i poszkodowania.

Obwód biełgorodzki został zaatakowany ponad 90 razy, a liczba rannych wyniosła co najmniej 12 osób, w tym dwoje dzieci.

Rosja przeprowadziła nocne ataki dronami i bombami lotniczymi na Zaporoże, obwód mikołajewski oraz Dniepr, w wyniku których zginęły i zostały ranne kolejne osoby.

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W Rostowie nad Donem drony miały uderzyć m.in. w infrastrukturę portową, budynek jednego z przedsiębiorstw, magazyny, a także domy oraz blok mieszkalny. W kilku miejscach w mieście wybuchły pożary.

Gubernator obwodu rostowskiego Jurij Slusar przekazał, że zginęły co najmniej dwie osoby - mąż i żona. Kolejne pięć, w tym jeden nastolatek, są poszkodowani.

Ukraina - Rosja. Kłęby dymu nad Biełgorodem

Ukraińcy uderzyli nocą również w przygraniczy Biełgorod. Bezzałogowce trafiły m.in. w domy mieszkalne i bloki, a jeden z nich spadł na dziedzińcu przy budynku obwodowej dyrekcji Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Spłonęło kilkanaście samochodów.

Według rosyjskich władz obwód biełgorodzki ostatniej doby został zaatakowany przez Ukraińców ponad 90 razy.

W wyniku ataku rannych miało zostać co najmniej 12 osób. Wśród nich znalazła się dwoje dzieci. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające skutki ataków na rosyjskie miasta.

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Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła w Zaporoże

Nocą ataki przeprowadziła również Rosja. Drony i bomby lotnicze spadły m.in. na Zaporoże, gdzie zginął 67-letni mężczyzna. Dwie osoby: 53-latka i 52-latek zostali ranni. Spod gruzów jednego z budynków udało się uratować 22-latka.

Drony spadły również w obwodzie mikołajewskim, gdzie poszkodowana została co najmniej jedna osoba. Z kolei w ataku na Dniepr ranne zostały co najmniej dwie osoby: 59-latka i sześcioletni chłopiec.

Ukraińska armia poinformowała, że w nocy Rosjanie wystrzelili 147 dronów w kierunku Ukrainy. 123 z nich zostało zneutralizowanych przez obronę powietrzną.





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