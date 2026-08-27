W skrócie Rosja przeprowadziła nocny zmasowany atak rakietowy i dronowy na miasta w Ukrainie, m.in. Kijów, Oddesę, Krzywy Róg, Zaporoże oraz regiony połtawski i sumski.

W wyniku ataków odnotowano liczne uszkodzenia budynków, rannych w Krzywym Rogu oraz dzieci w rejonie zaporoskim, a obrona przeciwlotnicza zestrzeliła część pocisków i dronów.

Wołodymyr Zełenski podkreślił potrzebę wzmocnienia obrony przeciwlotniczej, a Siły Powietrzne poinformowały o skutecznych działaniach przeciwko rosyjskim pociskom i dronom.

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Mer Kijowa Witalij Kliczko powiadomił, że w nocy Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na stolicę Ukrainy. W stołecznych dzielnicach Podilskiej i Szewczenkowskiej odnotowano upadek odłamków na podwórze budynku mieszkalnego oraz terenie placówki edukacyjnej.

Do ataków na Kijów doszło także w ciągu dnia. Portal TSN donosi, że wybuchy w mieście było słychać około godz. 10 czasu lokalnego. Witalij Kliczko przekazał na komunikatorze Telegram, że nad miastem krążą bezzałogowe statki powietrzne Rosji. "Pozostańcie w bezpiecznych miejscach" - zaapelował.

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Ostrzeżenie wydały także Siły Powietrzne Ukrainy. "Wrogie drony bojowe nadal chaotycznie przemieszczają się w przestrzeni powietrznej nad Kijowem - pozostańcie w schronach!" - napisano.

W mediach pojawiają się zdjęcia, które przedstawiają tłumy ludzi zmierzających do metra, by ukryć się przed zagrożeniem.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie atakowali całą noc, alarmy w kraju

Z kolei szef odeskiej miejskiej administracji wojskowej Serhij Łysak poinformował, że ataki Rosjan na to miasto trwały przez niemal całą noc. Uszkodzono między innymi placówkę edukacyjną oraz wielopiętrowy budynek.

Rosjanie ostrzelali także leżące przy granicy z Rumunią i Mołdawią miasto Reni. Według informacji agencji Suspilne, która powołuje się na Siły Obrony Powietrznej Ukrainy, odparto wszystkie ataki, jednak spadające odłamki uszkodziły statek cywilny. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Trzy osoby ucierpiały natomiast w ataku na Krzywy Róg, dwie z nich przebywają w szpitalu. Szef Rady Obrony miasta Ołeksandr Wiłkuł przekazał, że do ataku użyto dwóch rakiet balistycznych, a uszkodzeniu uległo przedsiębiorstwo przemysłowe.

W wyniku rosyjskich ataków na Zaporoże i rejon zaporoski rannych zostało siedem osób, w tym troje dzieci - przekazał Iwan Fedorow, szef regionalnej administracji. Według niego w ciągu minionej doby rosyjskie wojska przeprowadziły 738 ataków na 56 miejscowości w obwodzie zaporoskim.

Zmasowane ataki Moskwy. "Aby zniechęcić Rosję"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Rosja nadal inwestuje w rakiety i rozszerza zakres wojny, dlatego trzeba podjąć bardziej zdecydowane działania wobec Kremla.

"W tym tygodniu nasi europejscy sojusznicy podjęli ważne decyzje dotyczące wzmocnienia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Ważne jest, aby uzupełnić je dodatkowymi pakietami ochrony przed pociskami balistycznymi, przede wszystkim poprzez program PURL" - napisał Zełenski.

"Aby zniechęcić Rosję do dalszej wojny, konieczne jest skuteczne zestrzeliwanie rakiet, których Moskwa tak bardzo się trzyma" - dodał w komunikatorze Telegram.

Siły Powietrzne podały, że rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę, używając w nocy dwóch pocisków przeciwokrętowych Oniks, pocisków balistycznych Iskander-M/KN-23, a także 258 dronów uderzeniowych. Głównymi kierunkami ataku były obwody odeski, kijowski, dniepropietrowski, połtawski i zaporoski.

Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła łącznie kilka różnych pocisków, a także 222 rosyjskie drony różnych typów.



