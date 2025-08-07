Ukraina Rosja
Ukraińskie wojsko przeprowadziło kolejny udany atak na rosyjską infrastrukturę krytyczną. Według doniesień rosyjskiego resortu obrony bezzałogowce trafiły m.in. w rafinerię w miejscowości Afipski w rejonie siewierskim. Syreny alarmowe słychać było w kilku rosyjskich obwodach.

Pożar rafinerii w rejonie krasnodarskim w Rosji
Pożar rafinerii w rejonie krasnodarskim w RosjiMaptiler.com / ASTRAdomena publiczna

Informacje o pożarach w kilku rosyjskich regionach pojawiły się w początkowo w mediach społecznościowych. Niedługo później trafienia potwierdziły także lokalne służby i rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Jednym z trafionych obiektów była rafineria Afipski, zlokalizowana w rejonie siewierskim. O trafieniu informowało lokalne dowództwo operacyjne.

    "W wyniku upadku szczątków bezzałogowego statku powietrznego na rafinerię, zapaliła się stacja technologiczna do wspólnego przetwarzania gazu i kondensatu gazowego. Pożar określono jako 4. stopień złożoności" - napisano.

    "Straż pożarna szybko przybyła na miejsce zdarzenia. Zlokalizowała pożar na obszarze 250 metrów kwadratowych. O godzinie 7:38 płomienie zostały ugaszone" - dodano w komunikacie.

    Wojna w Ukrainie. Ostrzał rosyjskiej infrastruktury

    Rafineria w Afipski nie była jedynym miejscem ukraińskiego ataku. W nocy ze środy na czwartek syreny alarmy słychać było w kilku rosyjskich regionach.

    Gubernator Kraju Krasnodarskiego Beniamin Kandratjew alarmował mieszkańców o wykryciu bezzałogowców, których szczątki spadły na obiekty infrastruktury krytycznej w regionie. Samorządowiec nie podał jednak konkretnych informacji.

    Jednocześnie władze Noworosyjska informowały o ataku łodzi bezzałogowych, które również trafiły w cele.

    Jedna osoba została ranna w wyniku upadku szczątków ukraińskiego drona, który wystrzelony został w kierunku Słowiańska nad Kubaniem. Jak przekazano, bezzałogowiec eksplodował na terytorium tamtejszej jednostki wojskowej, doprowadzając do pożaru.

