Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Sybiha reaguje na atak przy polskiej granicy. "Coraz bliżej granic NATO"

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha zabrał głos w sprawie uderzenia drona 2 km od polskiej granicy. "Rosja kontynuuje ataki na ukraińską infrastrukturę graniczną, przynosząc wojnę coraz bliżej granic NATO" - stwierdził Sybiha i podkreślił, że rosyjska agresja "zagraża bezpieczeństwu daleko poza Ukrainą".

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Andrij Sybiha przemawia przy mównicy z mikrofonem, w tle flaga Ukrainy i napis ministerstwa.
Andrij Sybiha stwierdził, że Rosja "przenosi wojnę coraz bliżej granic NATO" po eksplozji drona 2 km od polskiej granicyHennadii MinchenkoAFP

W skrócie

  • Andrij Sybiha skomentował atak rosyjskiego drona w pobliżu przejścia granicznego Jahodyn-Dorohusk. Doszło do uszkadzenia ukraińskiego terminalu, nikt nie ucierpiał.
  • Szef ukraińskiej dyplomacji zaapelował o zaostrzenie sankcji wobec Rosji oraz zwiększenie wsparcia militarnego dla Ukrainy, podkreślając zagrożenie dla bezpieczeństwa poza granicami Ukrainy.
  • Minister spraw zagranicznych Ukrainy stwierdził, że rosyjskie ataki są przeprowadzane "coraz bliżej granic NATO".
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

"Rosyjski dron po raz kolejny uderzył w obszar w pobliżu przejścia granicznego Jahodyn-Dorohusk, trafiając w jeden ze starych terminali po ukraińskiej stronie granicy. Na szczęście nikt nie został ranny" - przekazał za pośrednictwem X minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha.

Sybiha stwierdził, że Rosja "musi zostać zatrzymana zdecydowanymi działaniami", wśród których wymienił zaostrzone sankcje i zwiększenie wsparcia dla ukraińskiej obrony.

Zobacz również:

Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że dwa km od przejścia granicznego w Dorohusku eksplodował rosyjski dron
Polska

Ewakuacja przejścia w Dorohusku. "Usłyszałem wybuch"

Maciej Olanicki
Maciej Olanicki

"Rosja kontynuuje ataki na ukraińską infrastrukturę graniczną, przynosząc wojnę coraz bliżej granic NATO" - stwierdził szef ukraińskiej dyplomacji.

"Te ataki pokazują, że rosyjska agresja zagraża bezpieczeństwu daleko poza Ukrainą" - stwierdził Sybiha i wezwał do zwiększenia presji na Rosję.

Wojna na Ukrainie. Dron uderzył 2 km od polskiej granicy

W poniedziałek około godz. 17 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed możliwym atakiem z powietrza, otwiera się w nowym oknie w związku z rosyjskimi uderzeniami w zachodniej Ukrainie. RCB podjęło decyzję, by uruchomić w Lubelskiem syreny alarmowe.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił poderwało lotnictwo wojskowe, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że rosyjski dron z napędem odrzutowym uderzył 2 km od przejścia granicznego w Dorohusku, otwiera się w nowym oknie.

Zobacz również:

Polska poderwała myśliwce w związku z atakami Rosji na Ukrainę, zdj. ilustracyjne
Polska

Poderwano polskie myśliwce, "stan gotowości". Reakcja na ataki w Ukrainie

Joanna Mazur
Maciej Olanicki
Joanna Mazur, Maciej Olanicki

"Kolejny atak Rosji na zachodniej Ukrainie. Dron odrzutowy uderzył po stronie ukraińskiej ok. 2 km od przejścia granicznego z Polską w Dorohusku. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nasze systemy obrony powietrznej i samoloty były gotowe do działania. Po odwołaniu alertu samoloty powróciły do baz, systemy obrony do trybu obserwacji i czuwania" - przekazał szef MON.

Szef Wołyńskiego Obwodowego Zarządu Wojskowego Roman Romaniuk przekazał, że fala uderzeniowa po eksplozji drona uszkodziła budynek punktu kontrolnego przy wjeździe na terminal.

Zobacz również:

Granica polsko-ukraińska w Dorohusku
Polska

"Podwyższona gotowość". Wojewoda lubelski ostrzega przed trudną nocą

Mateusz Balcerek
Mateusz Balcerek


"Polityczny WF": Baza USA w Polsce. Czy prawica podstawiła rządowi nogę?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze