W skrócie Premier Węgier Peter Magyar odmówił udziału w inicjatywie Karpackiej Ósemki, co wywołało krytykę szefa ukraińskiego MSZ Andrija Sybihy.

Węgierskie władze potwierdziły rezygnację z dołączenia do formatu, nie podając jednak powodów tej decyzji.

Peter Magyar stwierdził, że ogłoszenie uczestnictwa Węgier bez wcześniejszej zgody było nieakceptowalne.

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Powołanie formatu Karpackiej Ósemki ogłosił w piątek Wołodymyr Zełenski. W swoich założeniach grupa ma skupiać państwa regionu oraz Unię Europejską.

Szczyt inauguracyjny tej inicjatywy odbył się w ukraińskiej miejscowości Huta w obwodzie iwanofrankiwskim. Według deklaracji, format miały tworzyć Ukraina, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Czechy, Austria, Węgry i Unia Europejska jako całość.

Węgry nie wchodzą do Karpackiej Ósemki. Magyar wskazał "ważne powody"

Jednak według najnowszych doniesień, z udziału w inicjatywie zrezygnowały Węgry. Węgierski serwis HVG powołał się w tej sprawie na słowa premiera Petera Magyara.

- Zostaliśmy zaproszeni, ale nie dołączyliśmy z ważnych powodów. Uwierzcie mi, Węgry nie biorą w tym udziału - stwierdził polityk. Węgierscy dziennikarze otrzymali też w tej sprawie potwierdzenie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bez wyjaśnienia przyczyny podjętej decyzji.

Odmowę Węgier skrytykował szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha, który zaznaczył, że "przyczyny tak kategorycznej odmowy pozostają nieznane".

"Jesteśmy zaskoczeni". Sybiha o odmowie Magyara

"Jesteśmy zaskoczeni niepotrzebnie konfrontacyjnymi wypowiedziami premiera Węgier pod adresem Ukrainy. Inicjatywa ma na celu rozwój całego naszego regionu, przyczyniając się do dobrobytu, wzajemnych powiązań oraz realizacji projektów przynoszących obopólne korzyści w ośmiu krajach karpackich" - napisał minister w mediach społecznościowych.

Odniósł się także do najnowszych doniesień ws. umowy ukraińskiego Naftogazu z węgierskim przedsiębiorstwem MOL, mającej doprowadzić do stworzenia magazynów ropy naftowej dla Ukrainy na terenie Węgier. Jak przekazuje "Kyiv Independent", powołując się na słowa Magyara wypowiedziane w parlamencie, szef rządu Węgier skrytykował MOL i zapewnił, że żaden taki magazyn nie powstanie na terenie jego państwa.

Zdaniem Sybihy były to "wypowiedzi podważające bezpośrednią, pragmatyczną i wzajemnie korzystną współpracę między ukraińskimi a węgierskimi przedsiębiorstwami energetycznymi, uzgodnioną w dwustronnym memorandum".

Premier Węgier odpowiada, wskazuje na przykład z boiska. "Nie znamy się, ale jesteś w składzie"

"Ostatnie doniesienia z Budapesztu budzą w nas zdumienie. Wygląda na to, że choć Viktora Orbana już nie ma, jego polityka obstrukcjonizmu i izolacjonizmu nadal kwitnie. Orbanizm nie przyniósł w przeszłości nic dobrego ani Węgrom, ani regionowi - i w przyszłości również nikomu nie przyniesie nic dobrego" - podsumował.

Na jego wpis odpowiedział Magyar, wyjaśniając, że "pomoże" w zrozumieniu stanowiska Węgier.

"Twierdzenie, że suwerenne państwo jest członkiem międzynarodowej inicjatywy współpracy (Integracja Karpacka) bez uprzedniej konsultacji lub zgody tego państwa, jest całkowicie nie do przyjęcia" - napisał Magyar.

W drugiej części swojego wpisu odwołał się do przykładu z boiska piłkarskiego.

"Dam ci przykład: Cześć, w sąsiedniej wsi założyliśmy drużynę piłkarską. Nie znamy się, ale ty jesteś w składzie i musisz przynieść piłkę" - zakończył.

Źródła: Kyiv Independent, HVG



