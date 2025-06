"Nasi żołnierze zauważają, że po pokonaniu skoncentrowanych sił przeciwnika, bardzo szybko nadchodzi on z nowymi siłami i (Ukraińcom - red.) ledwie udaje się je niszczyć " - informują analitycy.

Agresora udało się z kolei zatrzymać na północnych obrzeżach Oleksijiwki , ale Rosjanie kontynuują ataki, stosując taktykę "natarcia", co doprowadziło do intensywnych walk w tym rejonie .

"Tymczasem wróg zbliża się do Jabłonówki z różnych kierunków i próbuje wedrzeć się do Junakiwki. To dla nich trudne, ponieważ część wioski została zniszczona i nie mają gdzie zdobyć przyczółka" - dodali analitycy z DeepState.