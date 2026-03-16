Ukraińskie wojsko zdołało powstrzymać natarcie wojsk rosyjskich i umocnić własne pozycje na kierunku zaporoskim - poinformował naczelnik wydziału łączności 128. samodzielnej ciężkiej brygady zmechanizowanej Ołeksandr Kurbatow.

Jak podkreślił, Ukraińcy nadal bronią Zaporoża, które wojska rosyjskie uznały za jeden ze swoich kluczowych celów. Zeszłego lata Moskwa ogłosiła zamiar zbliżenia się do miasta i miała ambitne plany zajęcia całego regionu, czego nie udało się finalnie zrealizować.

- Udało nam się powstrzymać wroga dzięki temu, że kilka jednostek działa teraz obok nas - bardzo skutecznie i w sposób skoordynowany. Dzięki wspólnej pracy udało nam się poprawić naszą sytuację i znacząco wzmocnić pozycje - podkreślił wojskowy.

Rosja stosuje nową taktykę. "Warunki jak w dżungli"

Kurbatow powiedział również, że rosyjskie wojska stosują obecnie inną taktykę, unikając zmasowanych ataków lub takich z użyciem dużej ilości sprzętu. Według niego wróg próbuje działać w małych grupach, infiltrując linię brzegową dawnego Zbiornika Kachowskiego.

Obszar ten jest porośnięty wierzbami i gęstymi krzakami, co stwarza warunki zbliżone do dżungli, którą rosyjskie jednostki próbują wykorzystać do swoich działań - przekazał. Przez pewien czas taka taktyka była dla Rosjan skuteczna.

Jednocześnie, jak zauważył wojskowy, skuteczność takiej taktyki maleje. Ukraińska armia nauczyła się bowiem przeciwdziałać atakom w tak specyficznych warunkach. Pomimo znacznych strat, siły rosyjskie nadal próbują nacierać w okolicy dawnego zbiornika.

Wojna w Ukrainie. "Rosjanie przerzucają jednostki"

Wcześniej rzecznik Sił Obronnych Południowej Ukrainy, Władysław Wołoszyn, poinformował, że rosyjskie dowództwo przerzuca jednostki piechoty morskiej do południowej Ukrainy, aby brały udział w operacjach szturmowych.

Niedawno oddzielna rosyjska brygada piechoty morskiej Floty Pacyfiku została przerzucona w okolice miasta Hulajpole. Ta jednostka wroga brała już udział w operacjach szturmowych w rejonie miejscowości Warwariwka i Pryłuki.

Według niektórych doniesień wojska rosyjskie przerzucają na południe dwie kolejne grupy piechoty morskiej, które po odbudowie i uzupełnieniu składu mogą wziąć udział w operacjach szturmowych już w kwietniu.

Ukraina. Rosjanie wysadzili tamę na Zbiorniku Kachowskim

Zbiornik Kachowski był wielkim zbiornikiem zaporowym na Dnieprze. Powstał za sprawą budowy Kachowskiej Elektrowni Wodnej. Był to czwarty pod względem wielkości sztuczny zbiornik w Europie.

6 czerwca 2023 roku o godzinie 2:50, w czasie inwazji Rosji na Ukrainę, doszło do eksplozji wewnątrz zapory zbiornika. Spowodowało to całkowite zniszczenie elektrowni i przerwanie zapory na długim odcinku.

Zbiornik Kachowski: Przed i po wysadzeniu tamy

Niekontrolowane uwolnienie wody ze zbiornika w dół rzeki spowodowało powódź na znacznych obszarach wzdłuż jej dolnego biegu. Zalanych zostało blisko 80 miejscowości. Śmierć poniosło według wstępnych szacunków kilkanaście osób.

W ocenie ekspertów wojskowych za przerwanie tamy odpowiedzialni są Rosjanie, konkretnie 205. brygada strzelców zmotoryzowanych rosyjskich Sił Zbrojnych, a decyzję o jej zniszczeniu podjęto w celu próby utrudnienia ukraińskich działań ofensywnych.

Tusk twierdzi, że PiS chce polexitu. Bielan w ''Graffiti'': To jest bzdura. Mamy prawo żeby pomysły UE krytykować Polsat News Polsat News