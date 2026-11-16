Rosjanie prowadzą obecnie działania ofensywne na kilku kierunkach na terytorium Ukrainy. Najwięcej ataków przypada na okolice Dobropola w obwodzie donieckim. Jednocześnie siły ukraińskie odnotowują pewne postępy na linii frontu.

Amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) przeanalizował obecną sytuację na froncie. Według analityków wojska ukraińskie posuwają się w kierunku nowopawliwskim, na granicy obwodów dniepropietrowskiego i donieckiego. To jednak niejedyny odcinek zaciętych walk.

Wojna w Ukrainie. Walki o Kupiańsk

W ostatnim czasie wojska rosyjskie przeprowadziły operację infiltracyjną na północ od Kupiańska w obwodzie charkowskim. Miasto to było w 2022 r. okupowane przez Rosjan.

Według nagrań z geolokalizacją opublikowanych 15 listopada ukraińskie siły zbrojne zaatakowały z kolei rosyjskie pozycje na wschodnich obrzeżach Doroszówki.

Wojna Ukraina - Rosja. Słowiańsk pod ostrzałem

W ostatnich dniach Rosjanie kontynuowali także działania ofensywne wzdłuż południowego brzegu Dońca i na południowy wschód od Słowiańska. Jednocześnie zintensyfikowali naloty na pozycje ukraińskie w tym rejonie.

Według ISW Rosjanie aktywnie atakują ukraińską logistykę, środki rozpoznawcze i jednostki piechoty na tym kierunku, szczególnie we wschodniej części Słowiańska.

Wojna w Ukrainie. Obrzeża Konstantynówki pod kontrolą Rosjan

Ukraińscy żołnierze nadal zajmują pozycje w Konstantynówce w obwodzie donieckim. Obrzeża miasta znajdują się obecnie pod kontrolą Rosjan. Rzecznik ukraińskiej brygady poinformował, że walki z nimi trwają bezpośrednio na ulicach miasta.

W ciągu ostatnich dwóch dni wojska rosyjskie przeprowadziły intensywną ofensywę na kierunku dobropolskim. Na tym odcinku toczyło się około 40 proc. wszystkich walk na froncie. Rosjanom - pomimo szczególnego wysiłku - nie udało się jednak posunąć naprzód.

Siły ukraińskie poczyniły za to znaczny postęp wzdłuż północnego brzegu rzeki Wołczy na południe od Nowopawliwki.

Rosyjski bloger wojskowy Konstantin Maszowec poinformował w niedzielę, że wojska rosyjskie wycofały się z Filii na południe od Nowopawlówki i przemieściły się w kierunku wsi Daczne.

Hulajpole. Ukraińcy atakują, nieudana próba Rosjan

Ostatnim z analizowanych odcinków frontu jest ten w okolicach miasta Hulajpole w obwodzie zaporoskim. Niedawno wojska rosyjskie podjęły próbę przebicia pozycji na północny zachód od tego miasta. Jednocześnie Ukraińcy zaatakowali pozycję na zachód od Dobropola, którą wcześniej zdobyli Rosjanie.

W ostatnim czasie obserwator wojskowy Bohdan Myrosznikow poinformował, że Siły Obronne Ukrainy odzyskały kolejne terytoria w operacjach kontratakowych na kilku liniach frontu. Oczekuje się, że w najbliższych tygodniach zostaną opublikowane nowe informacje na temat wyzwolonych ziem.

Źródło: ISW



