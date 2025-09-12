W skrócie Siły Zbrojne Ukrainy udaremniły rosyjską ofensywę na Sumy, odbierając przeciwnikowi zdolność do działań ofensywnych.

Wołodymyr Zełenski podkreślił wagę współpracy z partnerami międzynarodowymi i podziękował za wsparcie wojskowe i gwarancje bezpieczeństwa.

Ukraińskie dowództwo analizuje skuteczność ataków dalekiego zasięgu i stawia na zwiększenie zdolności obrony powietrznej oraz produkcję własnego uzbrojenia.

"Naczelny dowódca (gen. Ołeksandr - red.) Syrski złożył raport o sytuacji na froncie, na kluczowych kierunkach. Są rezultaty w obwodzie sumskim: na dziś możemy stwierdzić, że rosyjska operacja ofensywna na Sumy została całkowicie udaremniona przez nasze siły" - napisał Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram.

Wojna w Ukrainie. Zełenski ogłasza sukces wojska

"Walki w przygranicznych rejonach obwodu sumskiego trwają, ale rosyjskie zgrupowanie w tym kierunku straciło zdolności ofensywne w wyniku poniesionych strat" - dodał.

Prezydent Ukrainy wziął także udział w spotkaniu poświęconemu obronie powietrznej z najwyższym dowództwem wojskowym.

Zełenski wyznaczył zadania w celu zintensyfikowania pracy z partnerami, by przyspieszyć dostawy i zapewnić niezawodną ochronę infrastruktury krytycznej. "Wojskowi, urzędnicy, dyplomaci - każdy ma swoją część odpowiedzialności" - dodał.

Ponadto powiadomił o dobrych wynikach w produkcji rakiet przechwytujących i podkreślił wagę zwiększenia liczby wyszkolonych operatorów. "Przeanalizowaliśmy bilans efektów i kosztów naszych uderzeń dalekiego zasięgu. Dziękuję każdej jednostce za precyzję, szczególnie w odniesieniu do rosyjskiej logistyki i kompleksu paliwowego" - zaznaczył.

Zełenski podziękował żołnierzom wykonującym zadania bojowe na tych kierunkach i zadającym Rosjanom dotkliwe straty. "Omówiliśmy nasze potrzeby w zakresie uzbrojenia - naszą produkcję, zakupy, pomoc partnerów. Zapewniamy siłę naszej armii" - podsumował.

Zełenski dziękował europejskim partnerom za wsparcie. Wspomniał o Polsce

Obwód sumski leży przy granicy z Rosją. Kontrola nad tym regionem mogłaby umożliwić Rosji stworzenie strefy buforowej, zakłócić ukraińską logistykę i szlaki zaopatrzeniowe.

Prezydent Zełenski spotkał się w piątek z doradcami ds. bezpieczeństwa z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Włoch; podziękował im za wsparcie Ukrainy i wypracowanie gwarancji bezpieczeństwa.

"Rosja nie tylko nie wykazuje żadnej chęci zakończenia wojny, ale także ucieka się do eskalacji, do realnych zagrożeń dla Europy, wysyłając swoje drony nad Polskę. Dlatego należy jak najszybciej zakończyć prace nad gwarancjami bezpieczeństwa" - oświadczył.

Wołodymyr Zełenski omówił również z doradcami gotowość Ukrainy do dzielenia się doświadczeniami i wniesienia wkładu we wspólną obronę NATO. Zaproponował wspólne przechwytywanie wszystkich rosyjskich celów powietrznych.

