W skrócie Ukraińska armia zestrzeliła rosyjski samolot Su-34 nad obwodem zaporoskim.

Maszyna dokonywała ataków lotniczych na miasto Zaporoże, zrzucając bomby.

W ostatnich dniach Rosja nasiliła ataki na Zaporoże, doprowadzając do wystąpienia rannych i ofiar śmiertlenych.

O sukcesie ukraińskiej armii powiadomił w czwartek rano Sztab Generalny oraz doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko.

"Około godz. 4.00 (godz. 3 w Polsce) 25 września 2025 roku na kierunku zaporoskim został zestrzelony rosyjski samolot Su-34, który przeprowadzał ataki terrorystyczne na miasto Zaporoże, wykorzystując kierowane bomby lotnicze" - czytamy w komunikacie sztabu.

"Chwała!" - dodał Anton Heraszczenko.

Wojna w Ukrainie. Rosja nasila ataki na Zaporoże

W ostatnich dniach Zaporoże było jednym z najczęściej atakowanych przez wojska rosyjskie miast Ukrainy. Szef władz obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow informował w środę, że "wróg uderzał w miasto prawie bez przerwy" z zastosowaniem bomb lotniczych, dronów i pocisków manewrujących Iskander. Dwie osoby zginęły, a rannych zostało 28.

Według danych ukraińskiej armii od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która nastąpiła 24 lutego 2022 r., przeciwnik stracił 428 samolotów i 345 śmigłowców.

