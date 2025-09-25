Sukces ukraińskiej obrony. Runął rosyjski bombowiec
Ukraina zestrzeliła rosyjski samolot myśliwsko-bombowy Su-34 - przekazał w czwartek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Maszyna została strącona w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie kraju. Samolot zrzucał bomby lotnicze za Zaporoże.
W skrócie
- Ukraińska armia zestrzeliła rosyjski samolot Su-34 nad obwodem zaporoskim.
- Maszyna dokonywała ataków lotniczych na miasto Zaporoże, zrzucając bomby.
- W ostatnich dniach Rosja nasiliła ataki na Zaporoże, doprowadzając do wystąpienia rannych i ofiar śmiertlenych.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
O sukcesie ukraińskiej armii powiadomił w czwartek rano Sztab Generalny oraz doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko.
"Około godz. 4.00 (godz. 3 w Polsce) 25 września 2025 roku na kierunku zaporoskim został zestrzelony rosyjski samolot Su-34, który przeprowadzał ataki terrorystyczne na miasto Zaporoże, wykorzystując kierowane bomby lotnicze" - czytamy w komunikacie sztabu.
"Chwała!" - dodał Anton Heraszczenko.
Wojna w Ukrainie. Rosja nasila ataki na Zaporoże
W ostatnich dniach Zaporoże było jednym z najczęściej atakowanych przez wojska rosyjskie miast Ukrainy. Szef władz obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow informował w środę, że "wróg uderzał w miasto prawie bez przerwy" z zastosowaniem bomb lotniczych, dronów i pocisków manewrujących Iskander. Dwie osoby zginęły, a rannych zostało 28.
Według danych ukraińskiej armii od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która nastąpiła 24 lutego 2022 r., przeciwnik stracił 428 samolotów i 345 śmigłowców.