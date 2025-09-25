Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Sukces ukraińskiej obrony. Runął rosyjski bombowiec

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Ukraina zestrzeliła rosyjski samolot myśliwsko-bombowy Su-34 - przekazał w czwartek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Maszyna została strącona w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie kraju. Samolot zrzucał bomby lotnicze za Zaporoże.

Ukraina zestrzeliła rosyjski samolot Su-34 (zdj. ilustracyjne)
Ukraina zestrzeliła rosyjski samolot Su-34 (zdj. ilustracyjne)RUSSIAN DEFENSE MINISTRY / HANDOAFP

W skrócie

  • Ukraińska armia zestrzeliła rosyjski samolot Su-34 nad obwodem zaporoskim.
  • Maszyna dokonywała ataków lotniczych na miasto Zaporoże, zrzucając bomby.
  • W ostatnich dniach Rosja nasiliła ataki na Zaporoże, doprowadzając do wystąpienia rannych i ofiar śmiertlenych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O sukcesie ukraińskiej armii powiadomił w czwartek rano Sztab Generalny oraz doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko.

"Około godz. 4.00 (godz. 3 w Polsce) 25 września 2025 roku na kierunku zaporoskim został zestrzelony rosyjski samolot Su-34, który przeprowadzał ataki terrorystyczne na miasto Zaporoże, wykorzystując kierowane bomby lotnicze" - czytamy w komunikacie sztabu.

"Chwała!" - dodał Anton Heraszczenko.

Zobacz również:

Rada Najwyższa Ukrainy proceduje ustawę, która pozwoli na szkolenie wojska w krajach NATO
Świat

Ukraińscy żołnierze będą szkolić się w Polsce. Proces przyspiesza

Michał Blus
Michał Blus

    Wojna w Ukrainie. Rosja nasila ataki na Zaporoże

    W ostatnich dniach Zaporoże było jednym z najczęściej atakowanych przez wojska rosyjskie miast Ukrainy. Szef władz obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow informował w środę, że "wróg uderzał w miasto prawie bez przerwy" z zastosowaniem bomb lotniczych, dronów i pocisków manewrujących Iskander. Dwie osoby zginęły, a rannych zostało 28.

    Według danych ukraińskiej armii od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która nastąpiła 24 lutego 2022 r., przeciwnik stracił 428 samolotów i 345 śmigłowców.

    Zobacz również:

    J.D. Vance krytycznie o Rosji i wojnie w Ukrainie. Ostrzegł, że Donald Trump traci cierpliwość
    Świat

    J.D. Vance pogroził Rosji palcem. "Będzie w bardzo złej sytuacji"

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    Raport NIK krytycznie o Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Sasin: NIK pod rządami Banasia to skompromitowana instytucjaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze