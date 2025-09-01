Sukces Ukraińców na Krymie. Moskwę zaboli ta strata
Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) doprowadził do zniszczenia dwóch rosyjskich śmigłowców Mi-8 i holownika na okupowanym Krymie. Jak poinformował, same śmigłowce to dla rosyjskiej armii strata rzędu 20-30 mln dolarów.
W skrócie
- Ukraiński wywiad wojskowy doprowadził do zniszczenia dwóch rosyjskich śmigłowców Mi-8 oraz holownika na okupowanym Krymie.
- Drony precyzyjnie trafiły w bazę lotniczą w Hwardijskim oraz zaatakowały rosyjski holownik w zatoce Sewastopola.
- To kolejna udana operacja Ukrainy na Krymie, która przyniosła Rosjanom dotkliwe straty logistyczne i militarne.
"Kolejny rezultat systemowej pracy bojowej specjalnego oddziału HUR Ministerstwa Obrony Ukrainy 'Duchy' na tymczasowo okupowanym Krymie" - napisano w komunikacie HUR.
Jak wskazano, drony precyzyjnie uderzyły w rosyjską bazę lotniczą w Hwardijskim, nieopodal Symferopola. W wyniku ataku trafiono dwa śmigłowce Mi-8.
Wojna w Ukrainie. Skuteczna operacja ukraińskiego wywiadu na Krymie
"Podobny los spotkał także rosyjski holownik, prawdopodobnie BUK-2190, w zatoce Sewastopola. (Ukraińcy) skierowali na (tę) jednostkę odpowiednią głowicę bojową podczas ataku z powietrza" - przekazał wywiad wojskowy.
Według portalu Ukrainska Prawda operację specjalną przeprowadzono w sobotę, 30 sierpnia.
To już drugie w ostatnich dniach skuteczne uderzenie Ukraińców na Krymie. Pod koniec sierpnia Siły Operacji Specjalnych Ukrainy donosiły o przeprowadzeniu ataków na znajdujące się tam rosyjskie obiekty logistyczne zapewniające funkcjonowanie i zaopatrzenie bojowe jednostek armii rosyjskiej.
Spór o Krym. Rosjanie ponoszą kolejne straty
Krym został zajęty przez Rosję w marcu 2014 r. w wyniku nielegalnej aneksji, poprzedzonej interwencją zbrojną i tzw. referendum. Półwysep ma kluczowe znaczenie strategiczne dla rosyjskich wojsk, ponieważ w Sewastopolu znajduje się baza Floty Czarnomorskiej.
Obecność na półwyspie umożliwia Rosjanom kontrolę nad Morzem Czarnym; Krym jest też wykorzystywany jako ważny węzeł logistyczny podczas inwazji na Ukrainę.
HUR i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) regularnie przeprowadzają operacje wymierzone w rosyjskie instalacje wojskowe na Krymie.