W skrócie Ukraiński wywiad wojskowy doprowadził do zniszczenia dwóch rosyjskich śmigłowców Mi-8 oraz holownika na okupowanym Krymie.

Drony precyzyjnie trafiły w bazę lotniczą w Hwardijskim oraz zaatakowały rosyjski holownik w zatoce Sewastopola.

To kolejna udana operacja Ukrainy na Krymie, która przyniosła Rosjanom dotkliwe straty logistyczne i militarne.

"Kolejny rezultat systemowej pracy bojowej specjalnego oddziału HUR Ministerstwa Obrony Ukrainy 'Duchy' na tymczasowo okupowanym Krymie" - napisano w komunikacie HUR.

Jak wskazano, drony precyzyjnie uderzyły w rosyjską bazę lotniczą w Hwardijskim, nieopodal Symferopola. W wyniku ataku trafiono dwa śmigłowce Mi-8.

Wojna w Ukrainie. Skuteczna operacja ukraińskiego wywiadu na Krymie

"Podobny los spotkał także rosyjski holownik, prawdopodobnie BUK-2190, w zatoce Sewastopola. (Ukraińcy) skierowali na (tę) jednostkę odpowiednią głowicę bojową podczas ataku z powietrza" - przekazał wywiad wojskowy.

Według portalu Ukrainska Prawda operację specjalną przeprowadzono w sobotę, 30 sierpnia.

To już drugie w ostatnich dniach skuteczne uderzenie Ukraińców na Krymie. Pod koniec sierpnia Siły Operacji Specjalnych Ukrainy donosiły o przeprowadzeniu ataków na znajdujące się tam rosyjskie obiekty logistyczne zapewniające funkcjonowanie i zaopatrzenie bojowe jednostek armii rosyjskiej.

Spór o Krym. Rosjanie ponoszą kolejne straty

Krym został zajęty przez Rosję w marcu 2014 r. w wyniku nielegalnej aneksji, poprzedzonej interwencją zbrojną i tzw. referendum. Półwysep ma kluczowe znaczenie strategiczne dla rosyjskich wojsk, ponieważ w Sewastopolu znajduje się baza Floty Czarnomorskiej.

Obecność na półwyspie umożliwia Rosjanom kontrolę nad Morzem Czarnym; Krym jest też wykorzystywany jako ważny węzeł logistyczny podczas inwazji na Ukrainę.

HUR i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) regularnie przeprowadzają operacje wymierzone w rosyjskie instalacje wojskowe na Krymie.

