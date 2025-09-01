Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Sukces Ukraińców na Krymie. Moskwę zaboli ta strata

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) doprowadził do zniszczenia dwóch rosyjskich śmigłowców Mi-8 i holownika na okupowanym Krymie. Jak poinformował, same śmigłowce to dla rosyjskiej armii strata rzędu 20-30 mln dolarów.

Sukces Ukraińców na Krymie (zdj. ilustr.)
Sukces Ukraińców na Krymie (zdj. ilustr.)Diego Herrera Carcedo / ANADOLU AFP

W skrócie

  • Ukraiński wywiad wojskowy doprowadził do zniszczenia dwóch rosyjskich śmigłowców Mi-8 oraz holownika na okupowanym Krymie.
  • Drony precyzyjnie trafiły w bazę lotniczą w Hwardijskim oraz zaatakowały rosyjski holownik w zatoce Sewastopola.
  • To kolejna udana operacja Ukrainy na Krymie, która przyniosła Rosjanom dotkliwe straty logistyczne i militarne.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Kolejny rezultat systemowej pracy bojowej specjalnego oddziału HUR Ministerstwa Obrony Ukrainy 'Duchy' na tymczasowo okupowanym Krymie" - napisano w komunikacie HUR.

Jak wskazano, drony precyzyjnie uderzyły w rosyjską bazę lotniczą w Hwardijskim, nieopodal Symferopola. W wyniku ataku trafiono dwa śmigłowce Mi-8.

Wojna w Ukrainie. Skuteczna operacja ukraińskiego wywiadu na Krymie

"Podobny los spotkał także rosyjski holownik, prawdopodobnie BUK-2190, w zatoce Sewastopola. (Ukraińcy) skierowali na (tę) jednostkę odpowiednią głowicę bojową podczas ataku z powietrza" - przekazał wywiad wojskowy.

Według portalu Ukrainska Prawda operację specjalną przeprowadzono w sobotę, 30 sierpnia.

Zobacz również:

Ukraińcy w wieku 18-22 mogą legalnie opuszczać granice kraju
Ukraina - Rosja

Burza po zmianie przepisów w Ukrainie. Zaczęło się po zdjęciu z Polski

Dawid Zdrojewski
Dawid Zdrojewski

    To już drugie w ostatnich dniach skuteczne uderzenie Ukraińców na Krymie. Pod koniec sierpnia Siły Operacji Specjalnych Ukrainy donosiły o przeprowadzeniu ataków na znajdujące się tam rosyjskie obiekty logistyczne zapewniające funkcjonowanie i zaopatrzenie bojowe jednostek armii rosyjskiej.

    Spór o Krym. Rosjanie ponoszą kolejne straty

    Krym został zajęty przez Rosję w marcu 2014 r. w wyniku nielegalnej aneksji, poprzedzonej interwencją zbrojną i tzw. referendum. Półwysep ma kluczowe znaczenie strategiczne dla rosyjskich wojsk, ponieważ w Sewastopolu znajduje się baza Floty Czarnomorskiej.

    Obecność na półwyspie umożliwia Rosjanom kontrolę nad Morzem Czarnym; Krym jest też wykorzystywany jako ważny węzeł logistyczny podczas inwazji na Ukrainę.

    HUR i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) regularnie przeprowadzają operacje wymierzone w rosyjskie instalacje wojskowe na Krymie.

    Zobacz również:

    Atak dronów w Kraju Krasnodarskim w Rosji
    Ukraina - Rosja

    Ogień i słup dymu nad rosyjskim miastem. Celny atak Ukrainy

    Marta Stępień
    Marta Stępień
    Polityk PiS w ''Graffiti'' wprost o liderze Konfederacji: Mentzen to młody BalcerowiczPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze