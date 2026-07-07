W skrócie Największa rafineria w Rosji należąca do Gazprom Neft w Omsku została poważnie uszkodzona i wstrzymała działanie po pożarze wywołanym przez atak drona.

Uszkodzeniu uległa instalacja CDU-10 odpowiadająca za około 38 procent mocy, a jednostka CDU-11 została zatrzymana z powodu awarii połączeń sieciowych.

Zakład ograniczył sprzedaż paliw i wstrzymał handel benzyną oraz olejem napędowym na giełdzie po ataku.

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Według informacji przekazanych przez dwa źródła branżowe agencji Reutera poniedziałkowy atak ukraińskiego drona doprowadził do zatrzymania części instalacji rafinerii w Omsku, położonej głęboko na Syberii. Był to jeden z najdłużej trwających ataków przeprowadzonych przez Ukrainę w trwającym konflikcie.

"Obiekty rafinerii ropy naftowej w Omsku zostały uszkodzone w wyniku ataku. Nikt z pracowników zakładu nie został ranny" - przekazał Anatolij Sieryszew, przedstawiciel prezydenta Władimira Putina na Syberii.

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Rafineria w Omsku wstrzymała pracę. Wielkie problemy Rosji

W wyniku ataku uszkodzona została instalacja destylacji ropy naftowej CDU-10 (w rosyjskich danych określana także jako AVT-10). To jedna z najważniejszych części rafinerii, odpowiadająca za około 38 proc. jej mocy przerobowych.

Instalacja może przetwarzać około 24,5 tys. ton ropy dziennie, a jej roczna wydajność wynosi około 22 mln ton. Według źródeł Reutera w wyniku uderzenia wybuchł pożar, który doprowadził do wyłączenia urządzenia.

"Obecnie trwa ocena szkód, a odpowiednie służby zorganizowały prace naprawcze" - powiedział Sieryszew. Nie podał jednak szczegółów dotyczących skali zniszczeń ani tego, w jakim stopniu wpłynęły one na funkcjonowanie całej rafinerii.

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Źródła Reutera poinformowały także o zatrzymaniu kolejnej jednostki przetwarzania ropy - CDU-11 (AVT-11). Instalacja nie została bezpośrednio uszkodzona podczas ataku, jednak awarii uległy połączenia sieciowe niezbędne do jej działania.

CDU-11 odpowiada za około 37 proc. zdolności przerobowych rafinerii i może przetwarzać około 24 tys. ton ropy dziennie. Dodatkowo instalacja pozwala na przerób około 3,4 tys. ton kondensatu gazowego na dobę.

Według źródeł Reutera jednostka powinna wkrótce wznowić pracę. CDU-11 rozpoczęła działalność w 2023 roku i jest jedną z nowszych instalacji zakładu.

Rafineria w Omsku posiada również dwie inne jednostki pierwotnego przerobu ropy - CDU-7 i CDU-8 - każda o wydajności około 10 tys. ton dziennie. Teoretycznie mogłyby one zostać ponownie uruchomione, aby częściowo ograniczyć skutki przestoju.

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Po ataku rafineria w Omsku ograniczyła sprzedaż paliw na rynku hurtowym. Według danych giełdowych zakład wstrzymał sprzedaż benzyny i oleju napędowego na Petersburskiej Giełdzie Towarowej i Surowcowej.

Zatrzymanie pracy największego rosyjskiego producenta benzyny może pogłębić problemy z dostępnością paliw w Rosji. Zakład w Omsku jest jednym z najważniejszych elementów krajowego systemu rafineryjnego.

W 2024 roku rafineria przerobiła około 22 mln ton ropy, czyli około 440 tys. baryłek dziennie. Wytworzyła wówczas około 5 mln ton benzyny oraz 8 mln ton oleju napędowego.

Źródła: Reuters, NEXTA, The Moscow Times





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