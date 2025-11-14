Wojna w Ukrainie
Sukces "długiego Neptuna". Ukraina uderzyła na terytorium Rosji

W nocy z czwartku na piątek ukraińscy żołnierze z powodzeniem użyli pocisków "długi Neptun" przeciwko wyznaczonym celom na terytorium Rosji - pochwalił sukces operacji prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że to "całkowicie sprawiedliwa odpowiedź na trwający terror ze strony Rosji". Ukraiński dowódca dodał, że polecił dyplomatom, by poinformowali sojuszników o celach, jakie obierają w jego kraju Rosjanie.

Ukraina użyła przeciwko Rosji pocisków "długi Neptun"
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińskie wojska użyły w nocy przeciwko celom w Rosji pocisków manewrujących dalekiego zasięgu "długi Neptun".

Jak zaznaczył ukraiński przywódca, ataki tą bronią są coraz bardziej skuteczne.

Ukraina wzięła odwet na Rosji. Użyli "długiego Neptuna"

"W nocy nasi żołnierze z powodzeniem użyli pocisków 'długi Neptun' przeciwko wyznaczonym celom na terytorium Rosji - i jest to nasza całkowicie sprawiedliwa odpowiedź na trwający terror Rosji" - napisał Zełenski w serwisie X.

"Ukraińskie pociski przynoszą coraz bardziej znaczące i precyzyjne rezultaty praktycznie każdego miesiąca" - dodał prezydent Ukrainy. Do wpisu dołączył nagranie, na którym widać moment wystrzelenia pocisku.

Zełenski nie sprecyzował przeciwko którym celom w Rosji skierowano "długiego Neptuna".

Rosja podawała, że w nocy z powodu rzekomego ataku ukraińskiego drona port w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym wstrzymał eksport ropy. Ukraina nie potwierdziła, że jest odpowiedzialna za to uderzenie.

    Broń, którą z powodzeniem wykorzystano w testach bojowych Ukrainy w marcu, ma zasięg tysiąca kilometrów. Również wówczas Zełenski nie określił, gdzie została przetestowana.

    Na początku tygodnia sztab generalny Ukrainy informował, że zwiększa skuteczność wykorzystania broni dalekiego zasięgu rodzimej produkcji, w tym pocisków typu Neptun.

    "Generuje to znaczne problemy dla wroga" - oceniło we wtorek ukraińskie dowództwo

    Ukraina odpłaciła Rosji za atak na Kijów. Zełenski chwali sukces

    Zełenski przekazał także, że w nocy z czwartku na piątek Rosja wystrzeliła przeciwko Ukrainie około 430 dronów i 18 rakiet, a głównym celem zmasowanego ataku był Kijów. Nad ranem Rosjanie skierowali z kolei na obwód sumski hipersoniczny kierowany pocisk rakietowy Cyrkon.

    "Nasze Patrioty, wraz z kilkoma innymi systemami, zadziałały skutecznie i w ciągu nocy zneutralizowano 14 rosyjskich pocisków. Wśród nich były dwa pociski aerobalistyczne i sześć pocisków balistycznych. Będziemy nadal wzmacniać ten element naszej obrony powietrznej - systemami zdolnymi do zestrzeliwania pocisków balistycznych" - podkreślił Zełenski na X.

    Ukraiński przywódca przekazał, iż polecił dyplomatom, by poinformowali sojuszników Ukrainy o rosyjskich atakach - ich charakterze i wybranych celach. "Rosja kontynuuje terror wobec ukraińskich miast, a w szczególności wobec infrastruktury cywilnej, a kluczowymi celami dla Rosji zeszłej nocy były osiedla mieszkaniowe w Kijowie i obiekty energetyczne" - podkreślił Zełenski.

    Źródło: Reuters, Unian

