W skrócie System kontroli rojów autonomicznych okrętów wojennych ma powstać w celu ochrony ukraińskich wybrzeży, przy czym pierwsza eskadra ma być gotowa na początku 2027 r.

Projekt powstaje we współpracy ukraińskich jednostek obronnych z duńską firmą BlueShadow, a eskadry będą patrolować obszar do 12 kilometrów od brzegu.

Wsparcie finansowe i doradcze dla projektu pochodzi od Klubu Inwestorów Ukraińskiej Rady Przemysłu Obronnego i Defence Builder, a inwestycje w sektor obronny Ukrainy wzrosły do 105 mln dolarów w 2025 r.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Charles Maher, były dowodzący okrętów marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych i założyciel duńskiej firmy BlueShadow, działającej w sektorze technologii morskich i obronnych, będzie miał swój udział w rozwiązaniu jednego z problemów ukraińskich systemów obronnych. Współpraca z Kijowem pozwoli zabezpieczyć port w Odessie.

System ochrony ukraińskiego wybrzeża. Nowa współpraca ma zabezpieczyć port w Odessie

Jeśli założenia uda się wprowadzić w życie, wraz z początkiem 2027 r. będą widoczne pierwsze efekty systemu kontroli rojów autonomicznych okrętów wojennych, które utworzą barierę ochronną u wybrzeży Ukrainy. Celem opracowania tego rozwiązania jest powstrzymanie rosyjskich dronów przed niezauważonym przelotem nad Morzem Czarnym i atakiem na ukraiński port w Odessie.

- Po pełnym rozmieszczeniu powstaną cztery eskadry po 12 okrętów. Będą operować w promieniu 10-12 kilometrów od brzegu - powiedział Maher agencji Reutera. Dodał, że pierwsza eskadra - uzbrojona w pociski rakietowe i drony przechwytujące - może być gotowa do działania na początku 2027 r.

Firmy inwestują we wsparcie Ukrainy. W klubie 25 instytucji

Duńska firma dołącza tym samym do grupy małych przedsiębiorstw oraz podmiotów inwestycyjnych, które łączą wysiłki w celu wsparcia militarnego Ukrainy. Jak podaje Reuters, wszystkie z nich współpracują z Defence Builder, zapewniającym dostęp do zasobów oraz finansowanie, które początkowo wynosi 10 tys. dolarów.

Wsparcie obejmuje również doradztwo w zakresie prowadzenia biznesu, co ma służyć przyciągnięciu inwestorów, a ponadto kontakty w wojsku dostarczające między innymi informacji zwrotnych na temat produktów.

Klubu Inwestorów Ukraińskiej Rady Przemysłu Obronnego, którego Defence Builder jest częścią, zrzesza około 25 instytucji działających na rzecz pobudzenia inwestycji w ukraiński przemysł zbrojeniowy. Z szacunków klubu wynika, że inwestycje obronne w kraju wzrosły z nieco ponad miliona dolarów w 2023 r. do 105 mln dolarów w 2025 r.





Opozycja złoży wniosek o wotum nieufności dla szefa MSWiA. Kierwiński w ''Gościu Wydarzeń'': Ten wniosek jest żenująco słaby Polsat News