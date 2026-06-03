Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Stworzą barierę u wybrzeży Ukrainy. "Rój autonomicznych okrętów"

Maria Literacka

Maria Literacka

Celem ochrony wybrzeży Ukrainy powstanie system kontroli rojów autonomicznych okrętów wojennych - podaje Reuters. Pierwsza eskadra ma osiągnąć gotowość operacyjną na początku 2027 r. Projektem zajmą się ukraińskie jednostki obronne we współpracy z duńską firmą BlueShadow.

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Okręty wojenne na morzu.
Powstanie system kontroli rojów autonomicznych okrętów wojennych u wybrzeży Ukrainy, zdj. ilustracyjne.Defense MinistryEast News

W skrócie

  • System kontroli rojów autonomicznych okrętów wojennych ma powstać w celu ochrony ukraińskich wybrzeży, przy czym pierwsza eskadra ma być gotowa na początku 2027 r.
  • Projekt powstaje we współpracy ukraińskich jednostek obronnych z duńską firmą BlueShadow, a eskadry będą patrolować obszar do 12 kilometrów od brzegu.
  • Wsparcie finansowe i doradcze dla projektu pochodzi od Klubu Inwestorów Ukraińskiej Rady Przemysłu Obronnego i Defence Builder, a inwestycje w sektor obronny Ukrainy wzrosły do 105 mln dolarów w 2025 r.
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Charles Maher, były dowodzący okrętów marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych i założyciel duńskiej firmy BlueShadow, działającej w sektorze technologii morskich i obronnych, będzie miał swój udział w rozwiązaniu jednego z problemów ukraińskich systemów obronnych. Współpraca z Kijowem pozwoli zabezpieczyć port w Odessie.

System ochrony ukraińskiego wybrzeża. Nowa współpraca ma zabezpieczyć port w Odessie

Jeśli założenia uda się wprowadzić w życie, wraz z początkiem 2027 r. będą widoczne pierwsze efekty systemu kontroli rojów autonomicznych okrętów wojennych, które utworzą barierę ochronną u wybrzeży Ukrainy. Celem opracowania tego rozwiązania jest powstrzymanie rosyjskich dronów przed niezauważonym przelotem nad Morzem Czarnym i atakiem na ukraiński port w Odessie.

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- Po pełnym rozmieszczeniu powstaną cztery eskadry po 12 okrętów. Będą operować w promieniu 10-12 kilometrów od brzegu - powiedział Maher agencji Reutera. Dodał, że pierwsza eskadra - uzbrojona w pociski rakietowe i drony przechwytujące - może być gotowa do działania na początku 2027 r.

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Firmy inwestują we wsparcie Ukrainy. W klubie 25 instytucji

Duńska firma dołącza tym samym do grupy małych przedsiębiorstw oraz podmiotów inwestycyjnych, które łączą wysiłki w celu wsparcia militarnego Ukrainy. Jak podaje Reuters, wszystkie z nich współpracują z Defence Builder, zapewniającym dostęp do zasobów oraz finansowanie, które początkowo wynosi 10 tys. dolarów.

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Wsparcie obejmuje również doradztwo w zakresie prowadzenia biznesu, co ma służyć przyciągnięciu inwestorów, a ponadto kontakty w wojsku dostarczające między innymi informacji zwrotnych na temat produktów.

Klubu Inwestorów Ukraińskiej Rady Przemysłu Obronnego, którego Defence Builder jest częścią, zrzesza około 25 instytucji działających na rzecz pobudzenia inwestycji w ukraiński przemysł zbrojeniowy. Z szacunków klubu wynika, że inwestycje obronne w kraju wzrosły z nieco ponad miliona dolarów w 2023 r. do 105 mln dolarów w 2025 r.

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