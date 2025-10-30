Wojna w Ukrainie
Strzelanina w Ukrainie. Poborowy nagle wyciągnął pistolet

Dwóch ukraińskich żołnierzy zostało rannych po strzelaninie w centrum rekrutacyjnym w Krzemieńczuku. Niespodziewanie ogień otworzył doprowadzony na miejsce poborowy. Poszkodowani trafili do szpitala, a prokuratura wszczęła śledztwo.

Strzelanina w ukraińskim centrum rekrutacji. Dwóch żołnierzy trafiło do szpitala. Zdj. ilustracyjne
Strzelanina w ukraińskim centrum rekrutacji. Dwóch żołnierzy trafiło do szpitala. Zdj. ilustracyjneAnastasiia Smolienko/Den PolyakovAgencja FORUM

W skrócie

W czwartek po godz. 16 czasu lokalnego ukraińskie służby otrzymały wezwanie do terytorialnego centrum rekrutacji w Krzemieńczuku w obwodzie połtawskim.

Doszło tam do strzelaniny z udziałem poborowego. Z opublikowanego komunikatu wynika, że mężczyzna był eskortowany do punktu zbiórki.

Ukraina. Strzelanina w centrum rekrutacji. Poborowy chwycił za broń

"Podczas załatwiania formalności i obowiązkowego przeszukania, w odpowiedzi na pytanie funkcjonariusza policji o obecność zakazanych przedmiotów lub substancji, wyjął pistolet (przerobioną radziecką broń TT - red.) i oddał kilka strzałów" - podało Centralne Biuro Koordynacyjne Obwodu Połtawskiego.

Rannych zostało dwóch ukraińskich żołnierzy, doznali obrażeń piszczeli. Mężczyzn przewieziono do pobliskiego szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

    Poborowy został natychmiast zatrzymany przez policję. Po strzelaninie prokuratura wszczęła śledztwo. Na miejscu zdarzenia pracuje grupa dochodzeniowo-operacyjna.

    Stan wojenny w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski podpisał dokument

    W obliczu trwającej wojny z Rosją nadal trwa pobór do ukraińskiej armii. W czwartek prezydent Wołodymyr Zełenski przedłużył obowiązywanie stanu wojennego oraz mobilizacji w Ukrainie o 90 dni. Czas ten liczy się od 5 listopada.

    "Konieczne są odpowiednie decyzje, aby odeprzeć zbrojną agresję Federacji Rosyjskiej na nasze państwo" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Radę Najwyższą.

    Wcześniej stosowną decyzję podjęli ukraińscy deputowani. W głosowaniu z 21 października przedłużenie stanu wojennego poparło 317 parlamentarzystów, a mobilizację - 315. W Radzie Najwyższej zasiada 450 posłów.

