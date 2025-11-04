Według najnowszych danych geolokalizacyjnych zespołu analitycznego DeepState rosyjskie jednostki przejęły ponad połowę zabudowań Pokrowska.

Ukraińcy atakowani są jednocześnie z trzech stron: południa, wschodu i północy. Celem Rosjan jest zamknięcie tzw. kotła, okrążenie miasta i zmuszenie jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy do kapitulacji.

Wojna w Ukrainie. Ukraiński dowódca o sytuacji w Pokrowsku

O tym, jak trudne jest funkcjonowanie ukraińskich jednostek w mieście, mówił na antenie telewizji Espreso, oficer "Legionu Wolności" Wołodymyr Nazarenko.

- Sytuacja jest obecnie bardzo trudna (...) Taktyka wroga jest taka sama, maksymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów. W rzeczywistości, w większości przypadków to nie sukcesy rosną, ale straty. Niestety, wróg jest gotowy na te straty i to nie tylko w ludziach, ale także w sprzęcie, amunicji i broni - relacjonował.

Ukraiński dowódca potwierdził, że Rosjanie korzystają z taktyki wykorzystującej DRG (grupy dywersyjno-rozpoznawcze). Kilku żołnierzy przedziera się do nowego miejsca, okopuje i utrzymuje do czasu przybycia ciężkiego sprzętu.

- Największym problemem jest logistyka i ruch. Tak zwana "strefa śmierci" stale się rozszerza - mówił Nazarenko.

O dużej mobilności rosyjskich żołnierzy mówił także, na antenie Radio NV, Andrij Tkaczuk. Zdaniem majora Sił Zbrojnych Ukrainy problemem w obronie miasta jest duże rozproszenie jednostek rosyjskich, jak i ukraińskich.

- Panuje taki chaos, który działa zarówno na naszą korzyść, jak i na ich korzyść. Rosyjscy żołnierze mogą przebywać w jednym budynku przez kilka godzin, a po tym czasie przenieść się do innego (...) Odnieśliśmy pewne sukcesy taktyczne, jednak na poziomie operacyjno-strategicznym nie daje to dziś żadnego postępu - podkreślił.

