W skrócie Prezydent Zełenski podał, że Rosja w 2025 roku straciła 346 000 żołnierzy, co niemal równa się liczbie zmobilizowanych osób.

Analizy wskazują, że całkowite rosyjskie straty od początku wojny mogą przekraczać 870 tysięcy.

Pomimo ogromnych strat, rosyjskie postępy na froncie są minimalne.

- Rosja straciła w 2025 roku 346 tys. żołnierzy - zabitych i rannych - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z Axios, powołując się na dane otrzymane od swoich generałów. Dodał, że niemal odpowiada to liczbie osób zmobilizowanych do rosyjskiej armii w analogicznym okresie.

Prezydent Zełenski odniósł się także do doniesień o rosyjskich postępach na linii frontu. Podkreślił, że te informacje są fałszywe, co, jak wskazuje, miał potwierdzić również amerykański wywiad. - Nikt teraz nie wygrywa na polu bitwy - powiedział.

Wojna w Ukrainie. Zełenski ujawnia rosyjskie straty

Według analiz "The Economist", od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny w Ukrainie do stycznia 2025 roku łączne straty po stronie Rosji wyniosły między 640 a 877 tysięcy żołnierzy, z czego między 137 a 228 tysięcy zginęło.

Do 13 października liczba ta znacząco wzrosła, wynosząc odpowiednio między 984 tysięcy a 1,4 miliona oraz między 190 a 480 tysięcy.

Jak wynika z obliczeń agencji UNIAN, biorąc pod uwagę nawet najbardziej pesymistyczne dane o ukraińskich stratach, w 2025 roku na każdego zabitego Ukraińca będzie wypadać pięciu rosyjskich żołnierzy.

Rosja praktycznie nie zyskuje. 103 lat, aby zająć całą Ukrainę

Autorzy analizy "The Economist" podkreślają, że znaczące straty po rosyjskiej stronie nie przekładają się na zdobycze terytorialne. Linie frontu ustabilizowały się po zakończeniu pierwszej ukraińskiej kontrofensywy w październiku 2022 roku i od tego czasu praktycznie się nie zmieniły.

Gdyby Rosjanie utrzymali tempo postępów walki z ostatnich 30 dni, zajęcie całego Ługańska, Doniecka, Chersonia i Zaporoża - regionów dla nich najbardziej interesujących - udałoby się w czerwcu 2030 roku. Aby Rosja zajęła całą Ukrainę, potrzebne byłyby kolejne 103 lata.

