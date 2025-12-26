W skrócie Rafineria Łukoil w Wołgogradzie, jedna z największych w Rosji, została zaatakowana przez drony.

Rosyjskie władze twierdzą, że nie było ofiar ani znaczących zniszczeń, lecz świadkowie podają, że nad miastem zniszczono około 10 dronów.

Ukraińskie ataki dronowe i rakietowe są częścią szeroko zakrojonych działań mających osłabić rosyjski sektor paliwowy, istotny dla prowadzenia wojny przeciw Ukrainie.

W nocy z czwartku na piątek drony ponownie zaatakowały rafinerię ropy naftowej Łukoil w jednym z największych miast w Rosji - Wołgogradzie - informuje agencja Ukrinform, powołując się na rosyjskie wydanie BBC.

Zaatakowana rafineria to również jeden z największych tego typu obiektów w Federacji Rosyjskiej.

Rosja: Atak dronów w Wołgogradzie. Rafineria Łukoil w ogniu

Gubernator obwodu wołgogradzkiego Andriej Bocharow twierdził, że Wołgograd jest atakowany przez ukraińskie drony.

Na swoim Telegramie urzędnik pisał, że nalot jest odpierany i "na razie nie ma ofiar ani zniszczeń obiektów".

Z kolei świadkowie w mediach społecznościowych donoszą, że w Wołgogradzie rozległo się około 20 eksplozji, a nad miastem zniszczono około 10 dronów.

Większość wybuchów odnotowano w dzielnicy, w znajduje się rafineria - w przeszłości wielokrotnie atakowana przez ukraińskie drony.

Tymczasem rosyjskie ministerstwo obrony oświadczyło, że w nocy siły powietrzne "zestrzeliły 77 ukraińskich dronów".

Wojna w Ukrainie. Ataki na sektor paliwowy w Rosji

W wyniku ataku ukraińskich dronów w nocy ze środy na czwartek na port w mieście Tiemriuk w Kraju Krasnodarskim, położony nad Morzem Azowskim, niedaleko Kerczu, uszkodzono dwa zbiorniki z ropą naftową. Według agencji Reutera atak wymierzony był też w największy na świecie system przesyłu gazu w mieście Orenburg na południu Rosji, oddalonym o ok. 1,4 tys. km od granicy z Ukrainą.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podawał, że do uderzeń w instalacje gazowe i paliwowe w Rosji wykorzystano m.in. rakiety produkcji brytyjskiej typu Storm Shadow. Pocisków uzyto także do ataku na rafinerię w miejscowości Nowoszachtyńsk w obwodzie rostowskim na zachodzie Rosji.

"Odnotowano wiele eksplozji. Cel został trafiony" - podało ukraińskie wojsko w komunikacie. Jak dodano, rafineria ta jest największą tego typu infrastrukturą w południowej Rosji i ropa przez nią przetwarzana trafia do rosyjskiego wojska w postaci diesla i paliwa do samolotów.

Armia ukraińska przeprowadza operacje, mające na celu zniszczenie rosyjskiego sektora paliwowego, który jest dla Rosji gwarantem środków finansowych, pozwalających na kontynuowanie agresji na Ukrainę. W lutym 2026 roku wojna przeciw Ukrainie wejdzie w swój piąty rok.

