W skrócie Intensywne ataki rosyjskimi bombami szybującymi i dronami przyczyniają się do dalszych zniszczeń w Kramatorsku, który wcześniej zapewniał względne bezpieczeństwo ukraińskim żołnierzom.

Rosja wykorzystuje bomby szybujące do zastraszania ludności i dąży do izolowania Kramatorska i Słowiańska, podczas gdy coraz więcej mieszkańców oraz organizacji humanitarnych opuszcza miasto.

Ekspert Fundacji Carnegie uważa, że mimo postępów Rosja może mieć trudności ze zdobyciem Kramatorska, ponieważ nie opanowała jeszcze mniejszych okolicznych miejscowości.

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Po ukraińskiej kontrofensywie z jesieni 2022 roku Kramatorsk i sąsiedni Słowiańsk stały się ważnym zapleczem dla Sił Obronnych Ukrainy. Żołnierze wracający z frontu mogli tam odpocząć między kolejnymi rotacjami. Teraz - jak opisuje Bloomberg - sytuacja ponownie gwałtownie się pogorszyła.

Dziennikarze przywołują historię ukraińskich żołnierzy, którzy przebywali w kawiarni niedaleko placu Pokoju, gdy w pobliżu eksplodowała rosyjska bomba szybująca. Właściciele lokalu wcześniej okleili okna taśmą, licząc, że ograniczy to skutki fali uderzeniowej. Mimo to wnętrze zostało zasypane odłamkami szkła.

Wojna w Ukrainie. Kramatorsk pod coraz silniejszymi atakami

Jeden z żołnierzy o pseudonimie "Komers" powiedział Bloombergowi, że obecnie największym zagrożeniem dla miasta są rosyjskie bomby szybujące.

- Bomby szybujące są straszniejsze niż drony i są używane częściej niż artyleria - ocenił wojskowy.

Jego zdaniem Rosja stosuje tę taktykę przede wszystkim po to, aby zastraszyć ludność cywilną i zmusić mieszkańców do opuszczania miasta.

Ukraina. Rosja chce odizolować Kramatorsk i Słowiańsk

Żołnierz Ilja Kostin, który niedawno wrócił z punktu dowodzenia w regionie, powiedział, że Rosja próbuje odizolować Kramatorsk i Słowiańsk, choć obecnie nie dysponuje siłami pozwalającymi na zdobycie obu miast.

- Walczą tak, żeby została nam tylko goła ziemia - stwierdził.

Przed rozpoczęciem pełnoskalowej wojny w Kramatorsku mieszkało blisko 200 tys. osób. Bloomberg podkreśla, że wraz z nasileniem rosyjskich ataków coraz więcej mieszkańców opuszcza miasto. Część organizacji humanitarnych i medycznych przenosi swoją działalność około 60 kilometrów na zachód, choć ukraińskie wojsko nadal pozostaje na miejscu.

Ekspert: Rosji będzie trudno zdobyć miasto

Cytowany przez Bloomberga ekspert Fundacji Carnegie na rzecz Międzynarodowego Pokoju Michael Kofman ocenił, że Rosji będzie trudno zdobyć i utrzymać Kramatorsk.

Zwrócił uwagę, że rosyjskie wojska nie zdołały dotąd całkowicie opanować nawet mniejszych miejscowości w regionie, takich jak Drużkiwka czy Konstantynówka. Jednocześnie ich stopniowe postępy pozwoliły zbliżyć środki rażenia do Kramatorska, przez co miasto jest obecnie znacznie częściej atakowane.

Źródło: Unian





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