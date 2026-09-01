W skrócie Liczba pracowników Federalnej Służby Ochrony zostanie zwiększona po raz czwarty od początku wojny Rosji z Ukrainą.

Władimir Putin podpisał dekret podnoszący liczebność personelu centralnego biura Federalnej Służby Ochrony z 785 do 812 osób.

Według doniesień Rosja w ostatnim miesiącach zaostrzyła środki bezpieczeństwa wokół Władimira Putina, a jego najbliższemu otoczeniu zakazano korzystania z komunikacji miejskiej i urządzeń telekomunikacyjnych w jego pobliżu.

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Przywódca Rosji Władimir Putin podpisał dekret o rozszerzeniu personelu centralnego biura Federalnej Służby Ochrony - informuje "The Moscow Times". Liczba jego pracowników wzrośnie z 785 do 812.

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To już czwarta taka decyzja od wybuchu pełnoskalowej wojny Rosji z Ukrainą. Poprzednia zmiana wytycznych co do personelu tajnych służb nastąpiła w styczniu 2025 roku (zwiększenie obstawy do 785 osób), a przedtem w styczniu 2024 roku (do 775 osób) oraz pod koniec 2022 roku (z 725 do 760).

Dziennikarze "The Moscow Times" zwrócili uwagę, że wcześniej struktura tej służby nie była rozbudowywana przez 13 lat.

Federalna Służba Ochrony Federacji Rosyjskiej to tajna formacja odpowiedzialna za bezpieczeństwo przywódcy kraju, premiera, przewodniczących parlamentu, przewodniczących sądów wyższej instancji i prokuratora generalnego. W służbie znajduje się także wydzielona jednostka do osobistej ochrony Putina.

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Jak donosił w maju "Financial Times", Rosja zaostrzyła protokoły bezpieczeństwa związane z ochroną Władimira Putina. Krok ten miał być podyktowany obawami przed potencjalnym zamachem na przywódcę.

Według ustaleń dziennika w ostatnich miesiącach Putin coraz więcej czasu spędzał w podziemnych bunkrach, wydając stamtąd instrukcje co do dalszego przebiegu wojny z Ukrainą. Osoby powiązane z władzą w Moskwie, a także wtajemniczone w europejskie służby wywiadowcze, twierdziły, że rosyjski przywódca stał się bardziej zdystansowany od spraw cywilnych.

Co więcej, pracownikom z najbliższego otoczenia Putina zabroniono korzystania z komunikacji miejskiej oraz używania narzędzi telekomunikacyjnych w pobliżu przywódcy. W ich domach miały zostać zainstalowane kamery.

Źródła: "The Moscow Times", "Financial Times



