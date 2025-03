"Starlink uratował Ukraińców". Ekspert reaguje na starcie Rubio - Sikorski

Do wymiany zdań między Marco Rubio i Radosławem Sikorskim doszło na platformie X. Szef polskiego MSZ zareagował na wypowiedzi Elona Muska , który zasugerował, że może odłączyć Ukrainę od telekomunikacyjnego systemu Starlink.

Radosław Sikorski w odpowiedzi na słowa właściciela SpaceX podkreślił, że to Polska opłaca działania systemu i w tej sytuacji może być zmuszona do szukania " bardziej wiarygodnych dostawców ".

"Nikt nie groził odcięciem Ukrainy od Starlinka (...) I podziękuj, ponieważ bez Starlinka Ukraina dawno by przegrała tę wojnę, a Rosjanie byliby teraz na granicy z Polską " - odpisał sekretarz stanu USA.

'O komentarz do słów Marco Rubio zapytaliśmy analityka wojskowego Bartłomieja Małczyka. Absolwent Terezjańskiej Akademii Wojskowej przyznał, że w słowach amerykańskiego dyplomaty jest wiele racji, ponieważ system Starlink jest kluczowy dla działań bojowych Sił Zbrojnych Ukrainy.

- W tym przypadku trzeba zgodzić się ze słowami Marco Rubio. Systemy Starlink zapewniają Ukrainie komunikację na froncie, co jest kluczowe dla prowadzenia działań. Można nawet powiedzieć, że Starlink uratował Ukraińców w pierwszym etapie wojny - stwierdził.

- Starlinki wykorzystywane są przez ukraińskich wojskowych nie ze względu na "widzi mi się", ale dlatego, że są one skuteczne. Jest to system bardzo trudno zakłócalny w porównaniu z innymi sposobami komunikacji, z których mogli korzystać Ukraińcy. Jest też wyjątkowo trudno wykrywalny, co też jest szczególnie ważne w przypadku działań bojowych - dodał.