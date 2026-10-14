O ograniczeniu funkcjonowania terminali internetu satelitarnego Starlink w Ukrainie poinformował doradca tamtejszego ministra obrony Serhij Sternenko.

"Podczas jazdy z prędkością powyżej 160 km/h zaczęło znikać połączenie (z terminalami). Z tego powodu nie udało się zrealizować wielu ważnych misji" - napisał w mediach społecznościowych.

Doniesienia Sternenki potwierdzane są także m.in., przez doradcę prezydenta Ukrainy Serhija Beskrestnowa, który dodał, że ukraińskie wojsko nie zostało poinformowane o nałożeniu wspomnianych ograniczeń. Jego zdaniem cała sytuacja "nie może być przypadkiem" i jest związana "z obecną sytuacją polityczną".

Wojna w Ukrainie. Radosław Sikorski reaguje na doniesienia w sprawie Starlinków

Prawdopodobna, bo nadal niepotwierdzona oficjalnie, decyzja szefostwa Starlink o ograniczeniu funkcjonowania terminali w Ukrainie spotkała się z reakcją szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego.

Polityk, na platformie X, zdecydował się zwrócić do właściciela firmy, Elona Muska.

"Hej, Elon Musk, wielki człowieku, znowu bawisz się w politykę ze swoimi produktami? Jako twoi europejscy klienci, obserwujemy cię" - napisał minister.

Słowo "klient" użyte przez Sikorskiego to zapewne odniesienie do opłacania terminali Starlink z polskiego budżetu. Według oficjalnych danych Ministerstwa Cyfryzacji nasz kraj wydaje na ten cel około 50 milionów dolarów rocznie.

Wykorzystanie Starlink w ukraińskiej armii

System internetu satelitarnego jest dla ukraińskiej armii osią łączności i dowodzenia na froncie. Satelity firmy SpaceX, ze względu na zniszczenie tradycyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej i wysoką skuteczność rosyjskiego zagłuszania pasm radiowym, zapewnia ukraińskim żołnierzom nieprzerwaną, szyfrowaną i trudną do zakłócenia łączność internetową w czasie rzeczywistym.

Starlink daje możliwość m.in. sterowania dronami. Szybkie łącze internetowe pozwala na przesyłanie obrazu wideo z dronów rozpoznawczych do sztabów i operatorów artylerii w czasie rzeczywistym.

Zapewniona jest także natychmiastowa komunikacja między wysuniętymi jednostkami rozpoznania a bateriami artyleryjskimi, co znacząco skraca czas od wykrycia celu do jego ostrzału.



