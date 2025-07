Wypowiedź Mike Johnsona powiązana była ze stanowiskiem Kongresu w sprawie nierozpatrywania projektów o nowych sankcjach wobec Rosji do momentu, kiedy nie minie termin ultimatum Donalda Trumpa .

Podczas ostatniego briefingu dla prasy spiker Izby Reprezentantów powiedział, że, "absolutnie nie chcemy, aby Stany Zjednoczone nadal angażowały się w ten konflikt" . - Mamy nadzieję, że to (wojna na wschodzie Europy - red.) się wkrótce skończy. Ufamy prezydentowi Trumpowi - powiedział polityk.

Według agencji Reutera to Chiny i Indie odpowiadają za blisko 70 proc. międzynarodowego biznesu energetycznego Rosji, co przyczynia się do wspierania działań wojennych państwa Putina.