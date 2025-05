Do informacji dołączył nagranie, na którym widać jak polityk ogląda uszkodzenia trzech budynków mieszkalnych oraz wydaje polecenia urzędnikom.

Jak wskazał, odłamki spadających dronów uszkodziły trzy jednostki magazynowe w terminalu zbożowym w Noworosyjsku, co wywołało pożar.

- Ukraina potrzebuje wzmocnienia obrony powietrznej . Potrzebne są stanowcze i realne decyzje naszych partnerów: Stanów Zjednoczonych, Europy , wszystkich naszych partnerów, którzy pragną pokoju. Tylko siła i sankcje mogą zmusić Rosję do zatrzymania się - oświadczył Wołodymyr Zełenski .

