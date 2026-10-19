Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Środki wpłynęły, dostaw nie ma. Zełenski wściekły na USA

Karolina Głodowska

Karolina Głodowska

USA opóźniają dostawy pocisków do systemów Patriot dla Ukrainy. Zapłaciliśmy za tę broń - przekazał Wołodymyr Zełenski. Kwestię tę wymienił jako jedną z tych, poprzez które Amerykanie próbują skłonić Kijów do kapitulacji przed Rosją. - To nie kwestie techniczne - ocenia Zełenski. A obecne relacje z Waszyngtonem określa wprost: - Są w agonii.

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Wystrzał pocisku z systemu MIM-104 Patriot (zdjęcie ilustracyjne)
Wystrzał pocisku z systemu MIM-104 Patriot (zdjęcie ilustracyjne)SAM YEHAFP

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski stwierdził, że niektóre działania USA wobec Ukrainy są nieprzyjazne i mają na celu skłonienie kraju do kapitulacji przed Rosją.
  • Opóźnienia w dostawach pocisków przechwytujących do systemów Patriot to dla Kijowa potężny problem, a USA opóźniają kolejne dostawy.
  • Według Zełenskiego aktualnie USA przekazują Ukrainie 12 pocisków do Patriotów miesięcznie, podczas gdy za prezydentury Joe Bidena było ich około cztery razy więcej.
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Wołodymyr Zełenski ostatnie ruchy USA komentował w rozmowie z Bloombergiem. Jak stwierdził, niektóre działania Amerykanów wobec Ukrainy są nieprzyjazne i mają na celu skłonić kraj do kapitulacji przed Rosją.

Wśród działań, którymi Waszyngton utrudnia Ukraińcom walkę, prezydent wymienił problemy z ograniczeniem prędkości internetu Starlink oraz opóźnienia w dostawach pocisków przechwytujących do systemów Patriot. Są one kluczowe w obronie ukraińskiego nieba przed atakami Rosji. Ich braki okupant skrzętnie wykorzystuje, przeprowadzając zmasowane ataki.

Wojna w Ukrainie. Zełenski: USA opóźniają dostawę opłaconych pocisków Patriot

Zełenski podkreślił, że w przypadku pocisków do Patriotów chodzi o uzbrojenie, które zostało już opłacone. Sprzęt, w tym pociski do zwalczania rakiet balistycznych, został opłacony w ramach programu PURL - mówił przywódca Ukrainy.

Przypomnijmy - PURL to mechanizm współpracy NATO i USA, w ramach którego sojusznicy Ukrainy finansują zakup sprzętu i amunicji od USA.

- To nie jest kwestia techniczna - mówił Zełenski, dodając, że część dostaw Amerykanie już zatwierdzili, ale pozostałe nie.

Z danych, które przedstawił Zełenski w rozmowie z agencją Bloomberga, wynika, że obecnie administracja Donalda Trumpa przekazuje Ukrainie 12 pocisków do Patriotów miesięcznie. Za czasów prezydentury Joe Bidena było to około cztery razy więcej sztuk.

Zełenski ocenił, że sytuacja raczej nie ulegnie zmianie przed wyborami do Kongresu. Stwierdził, że obecnie relacje USA i Ukrainy "są w agonii". - Mam nadzieję, że po wyborach sytuacja się uspokoi - dodał.

Kryzys w relacjach USA - Ukraina

Wcześniej USA wobec Ukrainy wykonały kilka ostrych gestów. Donald Trump obwiniał Ukrainę o kryzys paliwowy na świecie w związku z jej atakami na rosyjskie rafinerie, przemilczając fakty dotyczące wojny USA w Iranie, blokady cieśniny Ormuz i realnych przyczyn komplikacji globalnej sytuacji paliwowej.

Niedługo potem Trump ogłosił z Rosją porozumienie w sprawie diesla. Głośnym echem odbiła się także sprawa przesyłu danych wywiadowczych i dostępności systemów Starlink, za co Kijów obwiniał USA. Amerykanie odpierają jednak zarzuty.

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Źródła: Bloomberg, Reuters, Interia

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