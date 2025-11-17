W skrócie Ukraiński wywiad wojskowy ujawnił listę azjatyckiego sprzętu wykorzystywanego przez Rosję do produkcji broni.

Na liście znalazły się firmy z Japonii, Chin, Tajwanu i Korei Południowej, mimo obowiązujących sankcji.

Kijów domaga się zaostrzenia sankcji, by utrudnić Rosji pozyskiwanie zagranicznych technologii.

W poniedziałek Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) opublikował dane o zagranicznym sprzęcie wykorzystywanym przez Rosjan między innymi do produkcji pocisków rakietowych i artyleryjskich. Na liście są produkty japońskich Okuma Corporation i Matsuura Machinery Corporation, koreańskiej Samsung Machine Engineering Company, tajwańskiej Akira Seiki oraz chińskiej Hision.

Opisują sprawę, "Kyiv Independent" podkreśla, że Ukraina od dawna zwraca uwagę, iż Rosja korzysta z urządzeń pochodzących z państw, które nałożyły sankcje na Moskwę. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że rakiety i drony, którymi Rosja zaatakowała 5 października, "zawierały ponad 100 tys. podzespołów wyprodukowanych za granią". Wskazał przy tym na komponenty amerykańskie, niemieckie i brytyjskie.

Wojna w Ukrainie. Azjatycki sprzęt do produkcji rosyjskich pocisków

Teraz ukraiński wywiad przekazał, że trwają prace nad nowymi założeniami i propozycjami sankcji, które pozwolą ograniczyć zdolności "rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego".

Na liście urządzeń zaktualizowane przez wywiad pojawiają się obrabiarki japońskiej firmy Okuma i chińskiej Hision. Według wywiadu rosyjskie konsorcjum Tactical Missiles Corporation korzysta z nich przy produkcji bomb ślizgowych i pocisków manewrujących.

HUR dodaje, że obrabiarki firmy Matsuura Machinery Corporation posłużyły do produkcji pocisków rakietowych Ch-59 i Ch-101.

Z kolei urządzenia firmy Samsung Machine Engineering Company Rosja wykorzystuje do wytwarzania struktur pocisków niekierowanych oraz pocisków dużego i średniego kalibru. Sprzęt firmy Akira Seiki Rosjanie używają przy produkcji pocisków moździerzowych.

