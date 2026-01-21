Wojna w Ukrainie
Spotkanie z Zełenskim w Davos? Kijów odpowiada na słowa Trumpa

Mateusz Balcerek

Prezydent Wołodymyr Zełenski jest w Kijowie - potwierdziło w środę biuro ukraińskiego przywódcy. Kilka minut wcześniej prezydent USA Donald Trump zasugerował, że ukraiński przywódca przebywa na Światowym Forum Ekonomicznym w Szwajcarii. Amerykański polityk poinformował później, że spotka się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem.

Mężczyzna w ciemnej koszuli przemawia przy jasnoniebieskiej mównicy na tle niebieskiej ściany, przed nim znajduje się mikrofon oraz szklanka wody.
Wołodymyr Zełenski na spotkaniu z europejskimi liderami na Cyprze. Zdjęcie ilustracyjneHandoutAFP

"Prezydent jest w Kijowie" - powiedział dziennikarzom doradca Zełenskiego, Dmytro Łytwyn.

Kilka minut wcześniej Trump zapowiedział światowym przywódcom w Davos, że spotka się z Zełenskim tego samego dnia i że ukraiński przywódca "chyba jest teraz na widowni".

Więcej informacji wkrótce...

Źródło: AFP

