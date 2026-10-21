Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Spotkanie Witkoffa z Putinem. "Przywieźliśmy dokumenty"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Uważam, że w kwestii negocjacji pokojowych między Rosją a Ukrainą nastąpił postęp - stwierdził wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa Steve Witkoff podczas spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Zaapelował również do rosyjskiego przywódcy o wznowienie rozmów trójstronnych w sprawie zakończenia konfliktu.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Spotkanie Putina i Witkoffa w Petersburgu, sześciu mężczyzn przy owalnym stole, dokumenty i notatniki na stole.
Spotkanie Władimira Putina ze Stevem Witkoffem w PetersburguKRISTINA SOLOVYOVA / POOL AFP

W skrócie

  • Steve Witkoff poinformował Władimira Putina o postępie w negocjacjach pokojowych z Ukrainą i przekazał dokumenty zawierające propozycje porozumienia.
  • Podczas spotkania USA i Rosja omówiły także porozumienie o eksporcie rosyjskiego oleju napędowego oraz możliwości dalszej współpracy gospodarczej.
  • Wcześniej Witkoff spotkał się w Oslo z Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami Norwegii i Finlandii.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Steve Witkoff spotyka się w Petersburgu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Dzień wcześniej odbył on również spotkanie w Oslo z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Spotkanie z Putinem. Witkoff: Przywieźliśmy dokumenty

- Poinformuję pana o wynikach negocjacji, które odbyły się w Oslo. Uważam, że były one owocne i nastąpił postęp. Mam nadzieję, że rzeczywiście stworzyliśmy niezbędne podstawy, aby skutecznie zakończyć konflikt ukraińsko-rosyjski - stwierdził Witkoff podczas rozmowy z rosyjskim przywódcą.

- Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy mieli okazję omówić kolejne kroki mające na celu rozwiązanie konfliktu. Przywieźliśmy pewne dokumenty. To pewnego rodzaju pomysły na porozumienie pokojowe między Rosją a Ukrainą. W wolnym czasie będzie pan mógł je przeczytać - dodał.

Zobacz również:

Wojna w Ukrainie. Kijów przedstawił w Norwegii nowe pomysły, są postępy w negocjacjach (na zdjęciu: Wołodymyr Zełenski)
Wojna w Ukrainie

Przełom na linii Ukraina-USA? Urzędnik o kulisach rozmów. "Silna zgoda"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

Wysłannik Donalda Trumpa zwrócił się również do Putina z prośbą o wznowienie rozmów trójstronnych z udziałem przedstawicieli Rosji, Ukrainy i USA. - Moglibyśmy w ich ramach omówić kolejne kroki w kierunku osiągnięcia porozumienia - powiedział.

Putin z kolei zaznaczył, że jednym z tematów, które chciałby poruszyć z Witkoffem jest potencjalne spotkanie z Trumpem i przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

Putin dziękuje Trumpowi. Miłe słowa również pod adresem rosyjskiego przywódcy

Podczas spotkania Putin wyraził wdzięczność dla prezydenta USA za jego zaangażowanie w zakończenie konfliktu. - Wiem, że prezydent Trump poświęca temu szczególną uwagę, przede wszystkim ze względów humanitarnych - stwierdził.

- Mówi pan tak często o prezydencie Trumpie, że jest humanitarystą. Pan również jest humanitarystą, za co wyrażam szacunek, uznanie i za co panu dziękuję - odpowiedział mu Witkoff.

Rosyjski prezydent stwierdził również, że w trakcie ostatniej rozmowy telefonicznej z Trumpem wyraził chęć zakończenia wojny. - Podkreślałem potrzebę zakończenia tego konfliktu, odnosząc się przede wszystkim do strat wśród personelu po obu stronach. Nie chodzi tylko o straty wśród personelu wojskowego, ale także o cierpienie ludności cywilnej - powiedział.

Zobacz również:

Wołodymyr Zełenski rozmawiał z przedstawicielami Donalda Trumpa o spotkaniu pokojowym
Wojna w Ukrainie

Niepokojące słowa Zełenskiego. "Trump naciska na Ukrainę, by poddała się Rosji"

Michał Szpojankowski

Putin podziękował również pierwszej damie USA Melanii Trump "za jej wkład w rozwiązywanie problemów humanitarnych" na Ukrainie.

Witkoff o porozumieniu z Rosją ws. diesla. "To bardzo dobra rzecz"

Podczas spotkania poruszono również kwestię ostatniego porozumienia między USA a Rosją, dotyczącego eksportu rosyjskiego oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych. - To naprawdę bardzo dobra rzecz, ponieważ cały świat przeżywa okres gospodarczego szoku. Nasz prezydent jest niezmiernie wdzięczny za tę decyzję - powiedział Witkoff.

Władimir Putin stwierdził natomiast, że po ogłoszeniu umowy z USA cena diesla na światowych rynkach spadła o ok. 5-6 proc. Poinformował również, że pierwsze statki z olejem napędowym wypłyną do Ameryki jeszcze w tym tygodniu.

- Pierwszy tankowiec z 40 tys. ton oleju napędowego wypłynie za 2-3 dni, a kolejne tankowce będą płynąć jeden po drugim. Najważniejsze jest zabezpieczenie finansowania, aby wszystko działało - powiedział.

Zobacz również:

Steve Witkoff wita się z Władimirem Putinem, zdj. z września 2026 roku
Świat

Delegacja leci do Putina, Trump zlecił im zadanie. "Czas, by wrócił"

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

Rosyjski prezydent wyraził również nadzieję na dalszą współpracę gospodarczą między USA i Rosją i zaznaczył, że jego kraj mógłby eksportować do Stanów Zjednoczonych m.in. nawozy.

Wojna w Ukrainie. Witkoff spotkał się z Zełenskim. "Bardzo produktywne"

Spotkanie Witkoffa z Putinem następuje dzień po spotkaniu przedstawiciela USA z delegacją Ukrainy. We wtorek Amerykanie spotkali się bowiem w Oslo z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz przywódcami Norwegii i Finlandii.

Amerykański urzędnik zaznajomiony z przebiegiem rozmów i cytowany przez Reutersa stwierdził, że rozmowy były "bardzo produktywne i konstruktywne". Według niego Kijów miał przedstawić nowe pomysły i propozycje zakończenia wojny, które zostały następnie "szczegółowo omówione".

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu Zełenski poinformował, że jednym z tematów rozmów były gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Ponowił również propozycję bezpośredniego spotkania trójstronnego z udziałem Donalda Trumpa i Władimira Putina.

Zobacz również:

Donald Trump twierdzi, że USA w zamian za pomoc Ukrainie dostały wysokie ceny diesla. Zdj. ilustracyjne
Gospodarka

Trump wini Ukrainę za wysokie ceny diesla w USA. Oberwało się też Bidenowi

Martyna Piotrowska
Martyna Piotrowska


Ataki w szkołach. Nawrocki: Nie miałem obaw posłać córki na lekcjeINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze