W skrócie Steve Witkoff poinformował Władimira Putina o postępie w negocjacjach pokojowych z Ukrainą i przekazał dokumenty zawierające propozycje porozumienia.

Podczas spotkania USA i Rosja omówiły także porozumienie o eksporcie rosyjskiego oleju napędowego oraz możliwości dalszej współpracy gospodarczej.

Wcześniej Witkoff spotkał się w Oslo z Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami Norwegii i Finlandii.

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Steve Witkoff spotyka się w Petersburgu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Dzień wcześniej odbył on również spotkanie w Oslo z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Spotkanie z Putinem. Witkoff: Przywieźliśmy dokumenty

- Poinformuję pana o wynikach negocjacji, które odbyły się w Oslo. Uważam, że były one owocne i nastąpił postęp. Mam nadzieję, że rzeczywiście stworzyliśmy niezbędne podstawy, aby skutecznie zakończyć konflikt ukraińsko-rosyjski - stwierdził Witkoff podczas rozmowy z rosyjskim przywódcą.

- Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy mieli okazję omówić kolejne kroki mające na celu rozwiązanie konfliktu. Przywieźliśmy pewne dokumenty. To pewnego rodzaju pomysły na porozumienie pokojowe między Rosją a Ukrainą. W wolnym czasie będzie pan mógł je przeczytać - dodał.

Wysłannik Donalda Trumpa zwrócił się również do Putina z prośbą o wznowienie rozmów trójstronnych z udziałem przedstawicieli Rosji, Ukrainy i USA. - Moglibyśmy w ich ramach omówić kolejne kroki w kierunku osiągnięcia porozumienia - powiedział.

Putin z kolei zaznaczył, że jednym z tematów, które chciałby poruszyć z Witkoffem jest potencjalne spotkanie z Trumpem i przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

Putin dziękuje Trumpowi. Miłe słowa również pod adresem rosyjskiego przywódcy

Podczas spotkania Putin wyraził wdzięczność dla prezydenta USA za jego zaangażowanie w zakończenie konfliktu. - Wiem, że prezydent Trump poświęca temu szczególną uwagę, przede wszystkim ze względów humanitarnych - stwierdził.

- Mówi pan tak często o prezydencie Trumpie, że jest humanitarystą. Pan również jest humanitarystą, za co wyrażam szacunek, uznanie i za co panu dziękuję - odpowiedział mu Witkoff.

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Rosyjski prezydent stwierdził również, że w trakcie ostatniej rozmowy telefonicznej z Trumpem wyraził chęć zakończenia wojny. - Podkreślałem potrzebę zakończenia tego konfliktu, odnosząc się przede wszystkim do strat wśród personelu po obu stronach. Nie chodzi tylko o straty wśród personelu wojskowego, ale także o cierpienie ludności cywilnej - powiedział.

Putin podziękował również pierwszej damie USA Melanii Trump "za jej wkład w rozwiązywanie problemów humanitarnych" na Ukrainie.

Witkoff o porozumieniu z Rosją ws. diesla. "To bardzo dobra rzecz"

Podczas spotkania poruszono również kwestię ostatniego porozumienia między USA a Rosją, dotyczącego eksportu rosyjskiego oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych. - To naprawdę bardzo dobra rzecz, ponieważ cały świat przeżywa okres gospodarczego szoku. Nasz prezydent jest niezmiernie wdzięczny za tę decyzję - powiedział Witkoff.

Władimir Putin stwierdził natomiast, że po ogłoszeniu umowy z USA cena diesla na światowych rynkach spadła o ok. 5-6 proc. Poinformował również, że pierwsze statki z olejem napędowym wypłyną do Ameryki jeszcze w tym tygodniu.

- Pierwszy tankowiec z 40 tys. ton oleju napędowego wypłynie za 2-3 dni, a kolejne tankowce będą płynąć jeden po drugim. Najważniejsze jest zabezpieczenie finansowania, aby wszystko działało - powiedział.

Rosyjski prezydent wyraził również nadzieję na dalszą współpracę gospodarczą między USA i Rosją i zaznaczył, że jego kraj mógłby eksportować do Stanów Zjednoczonych m.in. nawozy.

Wojna w Ukrainie. Witkoff spotkał się z Zełenskim. "Bardzo produktywne"

Spotkanie Witkoffa z Putinem następuje dzień po spotkaniu przedstawiciela USA z delegacją Ukrainy. We wtorek Amerykanie spotkali się bowiem w Oslo z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz przywódcami Norwegii i Finlandii.

Amerykański urzędnik zaznajomiony z przebiegiem rozmów i cytowany przez Reutersa stwierdził, że rozmowy były "bardzo produktywne i konstruktywne". Według niego Kijów miał przedstawić nowe pomysły i propozycje zakończenia wojny, które zostały następnie "szczegółowo omówione".

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu Zełenski poinformował, że jednym z tematów rozmów były gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Ponowił również propozycję bezpośredniego spotkania trójstronnego z udziałem Donalda Trumpa i Władimira Putina.



