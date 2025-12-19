W skrócie Premier Donald Tusk i prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślili wzajemne wsparcie i potrzebę cierpliwości w polsko-ukraińskich relacjach.

Zełenski podziękował Polsce za nieustające wsparcie w wojnie z Rosją i wyraził wdzięczność dla Polaków.

Prezydent Ukrainy spotkał się w piątek także z Karolem Nawrockim, rozmawiając o współpracy i rozwiązaniach kwestii historycznych.

- Panie prezydencie, drogi Wołodymyrze. O trzeciej nad ranem w Brukseli w końcu podjęliśmy decyzję, aby udzielić Ukrainie pożyczki na kwotę 90 mld euro - powiedział Donald Tusk.

- Zamroziliśmy też długotrwale rosyjskie aktywa. Jesteście więc teraz w lepszej pozycji w relacjach z Rosją, macie mocniejsze karty. Wiem, że nie grasz w karty, tak jak kiedyś powiedziałeś, pamiętasz, ale dzięki nam masz mocniejsze karty - dodał polski premier.

Spotkanie Tuska z Zełenskim. "Musimy mieć do siebie dużo cierpliwości"

- Wiadomo, że są trudniejsze momenty, mamy historyczne dyskusje, ale jestem przekonany, że wasza walka jest naszą wspólną walką o Europę i Ukrainę. Traktujemy cię jak bohatera - powiedział Zełenskiemu Tusk.

- Polska wykonała olbrzymi wysiłek i Polacy, ale robimy to we wspólnym interesie - niepodległej Ukrainy i niepodległej Polski (...) Czasami mamy przekonanie w Polsce, że nie wszyscy Ukraińcy doceniają nasz wysiłek, czasami Ukraińcy myślą, że u nas nastroje stały się trochę mniej pro-ukraińskie. To wszystko prawda. Mamy sobie bardzo dużo do wyjaśnienia i musimy mieć bardzo dużo cierpliwości do siebie - przekonywał Donald Tusk.

Zełenski dziękuje Polsce. "Trudniej dla Rosji jeśli będziemy razem"

- Bardzo dziękuję Donaldzie za zaproszenie. Zacząłeś od tego tematu, myślę, że to jest najważniejszy temat. Taką decyzję podjęli europejscy przywódcy, a Rosja oczywiście chciała to wszystko unieważnić, opóźniać, przekładać spotkania na ten temat. Bardzo wzmocniliście Ukrainę - wskazał Wołodymyr Zełenski.

- Dziękuję za wsparcie Polski. Dziękujemy za tak jednoznaczne stanowisko, jeśli chodzi o dobro i zło. Bardzo dziękuję i chciałbym też podziękować wszystkim Polakom, że okazaliście nam takie wsparcie od początku tej wojny - mówił Wołodymyr Zełenski.

- Niepodległość Ukrainy i Polski to bardzo ważne rzeczy (...) Trudniej jest dla Rosji jeśli będziemy razem - zapewniał Wołodymyr Zełenski.

Wołodymyr Zełenski w Polsce. Spotkał się z Karolem Nawrockim

Prezydent Ukrainy wcześniej spotkał się również z prezydentem Karolem Nawrockim. Przywódcy rozmawiali m.in. na temat wsparcia dla Kijowa, a także rozwiązania kwestii historycznych.

- Wizyta prezydenta Zełenskiego w Warszawie jest złą informacją dla Rosji, dowodzi, że w strategicznych kwestiach bezpieczeństwa Polska, Ukraina i kraje regionu są razem - mówił Nawrocki.

Zełenski z kolei podziękował polskiemu prezydentowi za zaproszenie i wyraził nadzieję, że spotkanie pozwoli otworzyć nowy rozdział w relacjach Polski z Ukrainą. - Dziękuję za otwartość, to była nasza pierwsza taka rozmowa. Odbieram to bardzo pozytywnie - stwierdził.

Prezydent Ukrainy zaproponował Polsce "konsultacje w zakresie ochrony przed dronami" oraz zadeklarował, że Kijów jest gotowy przyspieszyć rozwiązanie kwestii związanych z ekshumacjami na Wołyniu.

Wołodymyr Zełenski w Polsce. Prezydenci odpowiedzieli na pytania dziennikarzy Polsat News