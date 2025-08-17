Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Spotkanie Trumpa z Zełenskim. Media: Niespodziewana zmiana w planie rozmów

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Nowe informacje przed szczytem w Waszyngtonie. Prezydent USA Donald Trump spotka się najpierw z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim w cztery oczy - podały media. Dopiero później dołączą do nich europejscy liderzy, którzy także wybierają się do Stanów Zjednoczonych.

Spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, zdjęcie z lutego 2025 roku
Spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, zdjęcie z lutego 2025 rokuTIERNEY L CROSSAFP

W skrócie

  • Donald Trump spotka się początkowo w cztery oczy z Wołodymyrem Zełenskim, a później do rozmów dołączą liderzy europejscy - donoszą media.
  • Wśród przybyłych do Waszyngtonu polityków znajdą się m.in. kanclerz Niemiec, prezydent Francji i przewodnicząca Komisji Europejskiej.
  • Podczas rozmów poruszone zostaną kwestie rosyjskich żądań terytorialnych i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Przypomnijmy, że do spotkania między przywódcami USA i Ukrainy dojdzie w Białym Domu w poniedziałek.

Początkowo mówiło się tylko o spotkaniu przywódcy Stanów Zjednoczonych z Wołodymyrem Zełenskim, jednak teraz wiadomo, że do Waszyngtonu wybiera się więcej europejskich liderów.

W USA - na ten moment - stawić mają się: kanclerz Niemiec Friedrich Merz, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Trump porozmawia z Zełenskim w cztery oczy. Później spotkanie z europejskimi liderami

Donald Trump początkowo przyjmie tylko prezydenta Ukrainy - wynika tymczasem z najnowszych ustaleń niemieckiego dziennika "Bild". Podobne ustalenia przedstawiła stacja CNN, powołując się na anonimowe źródła.

Zełenskiemu i Trumpowi towarzyszyć mają delegacje obu krajów.

Dopiero potem dołączą do prezydentów Ukrainy i USA dołączą czołowi politycy z Europy. Odbędzie się robocza kolacja i kilkugodzinna dyskusja w szerszym gronie.

Stacja CNN podała, że może odbyć się też wspólny lunch z udziałem wszystkich liderów, ale nie jest to jeszcze przesądzone.

Zobacz również:

Kreml grzmi po oświadczeniach liderów "koalicji chętnych"
Ukraina - Rosja

Kreml grzmi po ruchach Europy. "Podżegacze wojenni"

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

    Spotkanie Trumpa z Zełenskim. Ustępstwa terytorialne i gwarancje tematem rozmów

    Tematem rozmów mają być rosyjskie żądania dotyczące ustępstw terytorialnych i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, w tym roli, jaką mogą odegrać w tym procesie USA.

    Niemiecki dziennik przypomina, że poniedziałkowa wizyta Zełenskiego w Waszyngtonie będzie pierwszą od czasu jego spotkania z Trumpem w Białym Domu pod koniec lutego.

    Między politykami doszło wówczas do awantury, a USA zdecydowały się chwilowo wstrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy.

    Źródła: "Bild", CNN, Interia

    Zobacz również:

    Kamery uchwyciły żart Marco Rubio skierowany do Siergieja Ławrowa
    Świat

    Nowe nagrania ze szczytu na Alasce. "Żarty" Rubio i Ławrowa, niespodziewany ruch Putina

    Paweł Sekmistrz
    Paweł Sekmistrz
    Komorowski w "Prezydenci i premierzy": Duży sukces odniósł PutinPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze