Spotkanie Trumpa z Zełenskim. Media: Niespodziewana zmiana w planie rozmów
Nowe informacje przed szczytem w Waszyngtonie. Prezydent USA Donald Trump spotka się najpierw z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim w cztery oczy - podały media. Dopiero później dołączą do nich europejscy liderzy, którzy także wybierają się do Stanów Zjednoczonych.
W skrócie
- Donald Trump spotka się początkowo w cztery oczy z Wołodymyrem Zełenskim, a później do rozmów dołączą liderzy europejscy - donoszą media.
- Wśród przybyłych do Waszyngtonu polityków znajdą się m.in. kanclerz Niemiec, prezydent Francji i przewodnicząca Komisji Europejskiej.
- Podczas rozmów poruszone zostaną kwestie rosyjskich żądań terytorialnych i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Przypomnijmy, że do spotkania między przywódcami USA i Ukrainy dojdzie w Białym Domu w poniedziałek.
Początkowo mówiło się tylko o spotkaniu przywódcy Stanów Zjednoczonych z Wołodymyrem Zełenskim, jednak teraz wiadomo, że do Waszyngtonu wybiera się więcej europejskich liderów.
W USA - na ten moment - stawić mają się: kanclerz Niemiec Friedrich Merz, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
Trump porozmawia z Zełenskim w cztery oczy. Później spotkanie z europejskimi liderami
Donald Trump początkowo przyjmie tylko prezydenta Ukrainy - wynika tymczasem z najnowszych ustaleń niemieckiego dziennika "Bild". Podobne ustalenia przedstawiła stacja CNN, powołując się na anonimowe źródła.
Zełenskiemu i Trumpowi towarzyszyć mają delegacje obu krajów.
Dopiero potem dołączą do prezydentów Ukrainy i USA dołączą czołowi politycy z Europy. Odbędzie się robocza kolacja i kilkugodzinna dyskusja w szerszym gronie.
Stacja CNN podała, że może odbyć się też wspólny lunch z udziałem wszystkich liderów, ale nie jest to jeszcze przesądzone.
Spotkanie Trumpa z Zełenskim. Ustępstwa terytorialne i gwarancje tematem rozmów
Tematem rozmów mają być rosyjskie żądania dotyczące ustępstw terytorialnych i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, w tym roli, jaką mogą odegrać w tym procesie USA.
Niemiecki dziennik przypomina, że poniedziałkowa wizyta Zełenskiego w Waszyngtonie będzie pierwszą od czasu jego spotkania z Trumpem w Białym Domu pod koniec lutego.
Między politykami doszło wówczas do awantury, a USA zdecydowały się chwilowo wstrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy.
Źródła: "Bild", CNN, Interia