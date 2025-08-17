W skrócie Donald Trump spotka się początkowo w cztery oczy z Wołodymyrem Zełenskim, a później do rozmów dołączą liderzy europejscy - donoszą media.

Wśród przybyłych do Waszyngtonu polityków znajdą się m.in. kanclerz Niemiec, prezydent Francji i przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Podczas rozmów poruszone zostaną kwestie rosyjskich żądań terytorialnych i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Przypomnijmy, że do spotkania między przywódcami USA i Ukrainy dojdzie w Białym Domu w poniedziałek.

Początkowo mówiło się tylko o spotkaniu przywódcy Stanów Zjednoczonych z Wołodymyrem Zełenskim, jednak teraz wiadomo, że do Waszyngtonu wybiera się więcej europejskich liderów.

Trump porozmawia z Zełenskim w cztery oczy. Później spotkanie z europejskimi liderami

Donald Trump początkowo przyjmie tylko prezydenta Ukrainy - wynika tymczasem z najnowszych ustaleń niemieckiego dziennika "Bild". Podobne ustalenia przedstawiła stacja CNN, powołując się na anonimowe źródła.

Zełenskiemu i Trumpowi towarzyszyć mają delegacje obu krajów.

Dopiero potem dołączą do prezydentów Ukrainy i USA dołączą czołowi politycy z Europy. Odbędzie się robocza kolacja i kilkugodzinna dyskusja w szerszym gronie.

Stacja CNN podała, że może odbyć się też wspólny lunch z udziałem wszystkich liderów, ale nie jest to jeszcze przesądzone.

Spotkanie Trumpa z Zełenskim. Ustępstwa terytorialne i gwarancje tematem rozmów

Tematem rozmów mają być rosyjskie żądania dotyczące ustępstw terytorialnych i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, w tym roli, jaką mogą odegrać w tym procesie USA.

Niemiecki dziennik przypomina, że poniedziałkowa wizyta Zełenskiego w Waszyngtonie będzie pierwszą od czasu jego spotkania z Trumpem w Białym Domu pod koniec lutego.

Między politykami doszło wówczas do awantury, a USA zdecydowały się chwilowo wstrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy.

