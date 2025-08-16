W skrócie Donald Trump miał zaprosić europejskich liderów na spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu - informuje "NYT".

Rozmowy mają dotyczyć zakończenia wojny w Ukrainie, a spotkanie odbywa się krótko po szczycie Trump-Putin.

Europejscy przywódcy deklarują gotowość nacisku na Rosję i wspierania Ukrainy na drodze do UE i NATO.

Doniesienia o rozszerzeniu spotkania Trump-Zełenski o innych przywódców pojawiły się w dzienniku "New York Times", który powołuje się na słowa dwóch anonimowych europejskich urzędników. Nie podano, o których konkretnie liderów chodzi.

W sobotę ukraiński prezydent poinformował, że w poniedziałek uda się do Waszyngtonu, by złożyć wizytę w Białym Domu i "omówić wszystkie szczegóły dotyczące zakończenia zabójstw i wojny".

"NYT": Spotkanie Trump-Zełenski rozszerzone o europejskich przywódców

Podróż Zełenskiego do USA odbędzie się trzy dni po szczycie Trump-Putin, do którego doszło w piątek w Anchorage na Alasce. Trzygodzinne rozmowy prezydentów USA i Rosji nie przyniosły oczekiwanego przez Trumpa zawieszenia broni w Ukrainie.

Spotkanie zakończyło się konferencją prasową, podczas której obaj przywódcy wyrażali satysfakcję z efektów rozmów, nazywając je "konstruktywnymi". Trump zapowiedział, że kolejne odbędą się już wkrótce, a rosyjski prezydent pokusił się nawet o propozycję przeprowadzenia ich w Moskwie.

W sobotę rano amerykański prezydent skontaktował się telefonicznie z Wołodymyrem Zełenskim i liderami państw NATO. Według ustaleń serwisu Axios Trump miał poinformować ich, że Putin "nie chce zawieszenia broni".

Echa szczytu Trump-Putin. Zwołano spotkanie "koalicji chętnych"

Po szczycie Trump-Putin europejscy przywódcy wydali oświadczenie, w którym zadeklarowali, że są gotowi na utrzymywanie nacisku na Rosję, a Moskwa nie może mieć "prawa weta wobec drogi Ukrainy do UE i NATO".

"Jesteśmy również gotowi do współpracy z prezydentem Trumpem i prezydentem Zełenskim w celu zorganizowania trójstronnego szczytu przy wsparciu Europy" - napisali.

Pod komunikatem podpisali się prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Giorgia Meloni, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Polski Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

W sobotę Pałac Elizejski poinformował też, że w niedzielę przeprowadzona zostanie wideokonferencja z udziałem liderów państw tzw. koalicji chętnych.

