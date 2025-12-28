W skrócie Rozpoczęło się kluczowe spotkanie Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego dotyczące sytuacji w Ukrainie.

Prezydent USA zapowiedział końcową fazę negocjacji i możliwość porozumienia, które obejmie korzyści ekonomiczne dla Ukrainy i gwarancje bezpieczeństwa.

Przywódcy planują kontakt z europejskimi liderami w trakcie rozmów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski spotkali się z dziennikarzami podczas krótkiego briefingu prasowego, który poprzedził główną część rozmów w rezydencji Mar-a-Lago. Amerykański prezydent podkreślił, że spodziewa się dzisiaj "znakomitego" spotkania.

Przywódca Stanów Zjednoczonych zapowiedział również, że po zakończeniu rozmów ponownie zadzwoni do prezydenta Rosji Władimira Putina. Wcześniej zapowiedział to także Jurij Uszakow, główny doradca Putina ds. zagranicznych

Prezydent USA wskazał kilka kwestii, które będą dyskutowane podczas spotkania.

Spotkanie Zełenski - Trump w Mar-a-Lago. "Końcowa faza negocjacji"

- Będzie umowa o bezpieczeństwie i to będzie silne porozumienie. Kraje europejskie są w to bardzo zaangażowane - powiedział Trump. Odmówił jednak podania szczegółów tych gwarancji.

Prezydent Trump zapowiedział także korzyści ekonomiczne, jakie ma odnieść Ukraina w wyniku porozumienia.

- Jesteśmy w końcowej fazie negocjacji. Uważam, że mamy podstawy do zawarcia porozumienia w sprawie Ukrainy korzystnego dla wszystkich - podkreślił.

Donald Trump potwierdził także, że w trakcie rozmów w Mar-a-Lago przywódcy połączą się z europejskimi liderami.

Wojna w Ukrainie. Rozpoczęło się spotkanie w Mar-a-Lago

Rozmowy przywódców Ukrainy i Stanów Zjednoczonych mają dotyczyć prac nad zakończeniem wojny rosyjsko-ukraińskiej, w tym przede wszystkim kwestii terytorialnych oraz gwarancji bezpieczeństwa.

"Wiele może wyjaśnić się jeszcze przed Nowym Rokiem" - napisał w piątek Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram. Stwierdził także, że porozumienie jest "niemal gotowe".

W sobotę w drodze do USA prezydent Ukrainy odwiedził Kanadę, gdzie spotkał się z premierem Markiem Carneyem.

Polityczny zwycięzca roku. Ekspert wskazał dwóch liderów. ''Polacy szukają pewnej nowości w polityce'' Polsat News Polsat News