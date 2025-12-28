Wojna w Ukrainie
Spotkanie Trump - Zełenski. Padły pierwsze zapowiedzi

Dorota Hilger

- Uważam, że zarówno prezydent Ukrainy, jak i prezydent Rosji chcą zawrzeć porozumienie - stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych przed rozpoczęciem spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Donald Trump podkreślił, że negocjacje zmierzające do zakończenia wojny w Ukrainie są "w końcowej fazie".

Dwóch mężczyzn w garniturach stoi na tle bogato zdobionych drzwi, patrząc na siebie i prowadząc rozmowę.
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski przed rozpoczęciem rozmów w rezydencji Mar-a-LagoJIM WATSONAFP

W skrócie

  • Rozpoczęło się kluczowe spotkanie Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego dotyczące sytuacji w Ukrainie.
  • Prezydent USA zapowiedział końcową fazę negocjacji i możliwość porozumienia, które obejmie korzyści ekonomiczne dla Ukrainy i gwarancje bezpieczeństwa.
  • Przywódcy planują kontakt z europejskimi liderami w trakcie rozmów.
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski spotkali się z dziennikarzami podczas krótkiego briefingu prasowego, który poprzedził główną część rozmów w rezydencji Mar-a-Lago. Amerykański prezydent podkreślił, że spodziewa się dzisiaj "znakomitego" spotkania.

Przywódca Stanów Zjednoczonych zapowiedział również, że po zakończeniu rozmów ponownie zadzwoni do prezydenta Rosji Władimira Putina. Wcześniej zapowiedział to także Jurij Uszakow, główny doradca Putina ds. zagranicznych

Prezydent USA wskazał kilka kwestii, które będą dyskutowane podczas spotkania.

Spotkanie Zełenski - Trump w Mar-a-Lago. "Końcowa faza negocjacji"

- Będzie umowa o bezpieczeństwie i to będzie silne porozumienie. Kraje europejskie są w to bardzo zaangażowane - powiedział Trump. Odmówił jednak podania szczegółów tych gwarancji.

Prezydent Trump zapowiedział także korzyści ekonomiczne, jakie ma odnieść Ukraina w wyniku porozumienia.

    - Jesteśmy w końcowej fazie negocjacji. Uważam, że mamy podstawy do zawarcia porozumienia w sprawie Ukrainy korzystnego dla wszystkich - podkreślił.

    Donald Trump potwierdził także, że w trakcie rozmów w Mar-a-Lago przywódcy połączą się z europejskimi liderami.

    Wojna w Ukrainie. Rozpoczęło się spotkanie w Mar-a-Lago

    Rozmowy przywódców Ukrainy i Stanów Zjednoczonych mają dotyczyć prac nad zakończeniem wojny rosyjsko-ukraińskiej, w tym przede wszystkim kwestii terytorialnych oraz gwarancji bezpieczeństwa.

    "Wiele może wyjaśnić się jeszcze przed Nowym Rokiem" - napisał w piątek Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram. Stwierdził także, że porozumienie jest "niemal gotowe".

    W sobotę w drodze do USA prezydent Ukrainy odwiedził Kanadę, gdzie spotkał się z premierem Markiem Carneyem.

