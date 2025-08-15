- Dokładnie o godzinie 11:00 czasu lokalnego (21 w Polsce - red.) Putin powinien wylądować (w Anchorage na Alasce - red.), prezydent Trump powita go przed samolotem. Postępujemy zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami - powiedział Pieskow dziennikarzowi "Rosja 1" Pawłowi Zarubinowi.

Spotkanie będzie dotyczyć możliwego zawieszenia broni w wojnie na Ukrainie.

Spotkanie Trump - Putin. Składy delegacji obu stron

Wcześniej w piątek Biały Dom poinformował, że prezydentowi USA będzie towarzyszyła 16-osobowa delegacja.

W jej skład wejdą m.insekretarz stanu USA Marco Rubio, ministrowie handlu i skarbu, Howard Lutnick i Scott Bessent, a także dyrektor CIA John Ratcliffe.

Strona rosyjska przekazała z kolei, że w składzie delegacji Władimira Putina znajdą się ministrowie spraw zagranicznych, obrony i finansów: Siergiej Ławrow, Andriej Biełousow i Anton Siłuanow, a także doradcy przywódcy: Kiriłł Dmitrijew i Jurij Uszakow.

Trump rozmawiał telefonicznie z Łukaszenką

Donald Trump poinformował w piątek około 16 na swoich profilach w mediach społecznościowych, że rozmawiał z białoruskim dyktatorem Alaksandrem Łukaszenką.

Rozmowa ta nie była wcześniej zapowiadana.

"Miałem wspaniałą rozmowę z wielce szanowanym prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką. Celem rozmowy było podziękowanie mu za uwolnienie 16 więźniów" - napisał Trump na platformie Truth Social.

Jak wskazał amerykański przywódca, z Łukaszenką rozmawiał on także o "zwolnieniu dodatkowych 1300 więźniów".

